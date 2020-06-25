Кабінет Міністрів призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов’язків міністра освіти і науки. Новий тимчасовий очільник міністерства відомий своєю підтримкою президента-втікача Віктора Януковича та скандалом з плагіатом у його наукових роботах.

Міністерство освіти і науки Україні 25 червня отримало тимчасового очільника, повідомляє 24 канал.

Цьому передувало Постанову про призначення Шкарлета міністром освіти внесли у Раду: що про нього відомо

Згідно з рішенням Кабміну, Сергій Шкарлет став заступником міністра освіти. Його також призначили виконувачем обов’язків міністра.

Раніше Денис Шмигаль вніс в Раду постанову про відповідне призначення.

Натомість 18 червня комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти. А в Києві пройшли акції протесту проти такого призначення.

Зверніть увагу! Досі тимчасовою виконувачкою обов'язків міністра освіти і науки з 25 березня 2020 року була Любомира Мандзій.

Що відомо про Сергія Шкарлета: коротко