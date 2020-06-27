У человека хорошее и ясное видение, – Шмыгаль о назначении Шкарлета в Минобразования
Правительство Шмыгаля назначил руководить Министерством образования Сергея Шкарлета, хотя Верховная Рада его кандидатуру не поддержала. Премьер считает, что у Шкарлета – хорошее видение философии и стратегии развития образования. И никакого давления со стороны Зеленского по поводу его назначения не было.
Об этом говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию BBC, опубликованном 26 июня.
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Как Шмыгаль прокомментировал назначение Шкарлета
О выборе кандидатуры на пост главы Минобразования
- Кандидатуру Сергея Шкарлета предложили ректора учебных заведений во время встречи с президентом.
- Шкарлет был не единственным предложенным кандидатом.
- Весомым аргументом в пользу кандидатуры Шкарлета на главу Минобразования был менеджерский опыт.
Мы имели с ним и формальное собеседование, и разговор об общей философии и стратегии развития образования и науки. У человека хорошее и ясное видение,
– подчеркнул Шмыгаль.
Об отсутствии поддержки со стороны Верховной Рады
Шмыгаль считает, что отказа парламента назначать Шкарлета министром "как такового не было".
В конце концов, получилось чуть ли не к лучшему, ведь "исполнение обязанностей министра образования и науки – это шанс кандидата проявить себя, свою стратегию, философию, навыки и профессионализм".
Премьер не смог сказать, как долго Шкарлет будет в статусе исполняющего обязанности министра. Но, по его мнению, трех месяцев будет достаточно, чтобы "человек ознакомился с ситуацией и проявил свое видение или профессионализм".