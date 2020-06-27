Правительство Шмыгаля назначил руководить Министерством образования Сергея Шкарлета, хотя Верховная Рада его кандидатуру не поддержала. Премьер считает, что у Шкарлета – хорошее видение философии и стратегии развития образования. И никакого давления со стороны Зеленского по поводу его назначения не было.

Об этом говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию BBC , опубликованном 26 июня.

Читайте также Ученый заявил о визите "куратурора из СБУ" из-за протестов против Шкарлета: что говорят в СБУ

Как Шмыгаль прокомментировал назначение Шкарлета

О выборе кандидатуры на пост главы Минобразования

Кандидатуру Сергея Шкарлета предложили ректора учебных заведений во время встречи с президентом.

Шкарлет был не единственным предложенным кандидатом.

Весомым аргументом в пользу кандидатуры Шкарлета на главу Минобразования был менеджерский опыт.

Мы имели с ним и формальное собеседование, и разговор об общей философии и стратегии развития образования и науки. У человека хорошее и ясное видение,

– подчеркнул Шмыгаль.

Об отсутствии поддержки со стороны Верховной Рады

Шмыгаль считает, что отказа парламента назначать Шкарлета министром "как такового не было".

В конце концов, получилось чуть ли не к лучшему, ведь " исполнение обязанностей министра образования и науки – это шанс кандидата проявить себя , свою стратегию, философию, навыки и профессионализм".

Премьер не смог сказать, как долго Шкарлет будет в статусе исполняющего обязанности министра. Но, по его мнению, трех месяцев будет достаточно, чтобы "человек ознакомился с ситуацией и проявил свое видение или профессионализм ".