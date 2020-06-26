Ученый Института физики НАН Украины Антон Сененко заявил, что к нему для разговора пришел куратор из СБУ. Причина – акция протеста против назначения Сергея Шкарлета министром образования. В СБУ заявили, что такой должности как куратор у них нет. Впрочем объяснили: ведут многие профилактической работы, чтобы различные акции не использовали для дестабилизации ситуации.

О встрече с сотрудником СБУ ученый Института физики НАН Украины Антон Сененко рассказал в своем фейсбуке.

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Сененко о разговоре с правоохранителем

Антон Сененко заявил, что посетил его именно "куратор" из СБУ. Мужчина, представившийся полицейским, хотел пообщаться об акции протеста против назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки, а косвенно и о работе в Институте физики.

Куратор оказался очень доброжелательным, какими они обычно и бывают. Его интересовали вопросы, кто был организатором акции, не платились ли участникам за это деньги, кто еще был на акции из моего Института,

– заявил Сененко.

Также были вопросы о том, почему сам ученый решил прийти на акцию протеста. Кроме того, человек, который представился сотрудником СБУ, спрашивал, что для Антона Сененко важнее – наука или "это все".

"Не знаю, что он имел в виду, но я ответил однозначно – наука. Впрочем, ее можно творить только в условиях академической добродетели, поэтому это все меня так и беспокоит", – пояснил ученый.

По причине своего визита мужчина рассказал, что это ничего особенного, а обычная проверка. Мол, в Службе проверяют, не было ли в этой акции состава преступления.

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Что об этом говорят в СБУ

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в комментарии 24 каналу подчеркнула, что функции "кураторства" в Службе никто не выполняет и должностей таких нет. Поэтому она честно призналась, что не до конца понимает, о чем шла речь.

Она также отметила, что о конкретном визите ничего не знает, но такой действительно мог быть из-за особенностей функций Службы безопасности.

Понимаете, СБУ проводит много работы по противодействию тому, чтобы подобные акции не использовали для дестабилизации ситуации в стране. Особенно много людей, которые в этом заинтересованы, есть за рубежом,

– подчеркнула Елена Гитлянская.

Она объяснила, что очень часто бывает такое, что даже когда собираются люди с благими намерениями на различные акции, их пытаются всячески использовать.

"Поэтому Служба безопасности ведет много такой профилактической работы. Я не могу сказать конкретно об этом случае, но много работы направлено на то, чтобы не допустить вмешательства в акции. Чтобы все проходило мирно и спокойно", – пояснила пресс-секретарь СБУ.

Акция протеста против назначения Шкарлета: коротко