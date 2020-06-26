Ученый заявил о визите "куратурора из СБУ" из-за протестов против Шкарлета: что говорят в СБУ
Ученый Института физики НАН Украины Антон Сененко заявил, что к нему для разговора пришел куратор из СБУ. Причина – акция протеста против назначения Сергея Шкарлета министром образования. В СБУ заявили, что такой должности как куратор у них нет. Впрочем объяснили: ведут многие профилактической работы, чтобы различные акции не использовали для дестабилизации ситуации.
О встрече с сотрудником СБУ ученый Института физики НАН Украины Антон Сененко рассказал в своем фейсбуке.
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Сененко о разговоре с правоохранителем
Антон Сененко заявил, что посетил его именно "куратор" из СБУ. Мужчина, представившийся полицейским, хотел пообщаться об акции протеста против назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки, а косвенно и о работе в Институте физики.
Куратор оказался очень доброжелательным, какими они обычно и бывают. Его интересовали вопросы, кто был организатором акции, не платились ли участникам за это деньги, кто еще был на акции из моего Института,
– заявил Сененко.
Также были вопросы о том, почему сам ученый решил прийти на акцию протеста. Кроме того, человек, который представился сотрудником СБУ, спрашивал, что для Антона Сененко важнее – наука или "это все".
"Не знаю, что он имел в виду, но я ответил однозначно – наука. Впрочем, ее можно творить только в условиях академической добродетели, поэтому это все меня так и беспокоит", – пояснил ученый.
По причине своего визита мужчина рассказал, что это ничего особенного, а обычная проверка. Мол, в Службе проверяют, не было ли в этой акции состава преступления.
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Что об этом говорят в СБУ
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в комментарии 24 каналу подчеркнула, что функции "кураторства" в Службе никто не выполняет и должностей таких нет. Поэтому она честно призналась, что не до конца понимает, о чем шла речь.
Она также отметила, что о конкретном визите ничего не знает, но такой действительно мог быть из-за особенностей функций Службы безопасности.
Понимаете, СБУ проводит много работы по противодействию тому, чтобы подобные акции не использовали для дестабилизации ситуации в стране. Особенно много людей, которые в этом заинтересованы, есть за рубежом,
– подчеркнула Елена Гитлянская.
Она объяснила, что очень часто бывает такое, что даже когда собираются люди с благими намерениями на различные акции, их пытаются всячески использовать.
"Поэтому Служба безопасности ведет много такой профилактической работы. Я не могу сказать конкретно об этом случае, но много работы направлено на то, чтобы не допустить вмешательства в акции. Чтобы все проходило мирно и спокойно", – пояснила пресс-секретарь СБУ.
Акция протеста против назначения Шкарлета: коротко
- Она состоялась еще 18 июня. Большинство участников акции представляли именно научные круги – профильное направление, за которым собирались закрепить Сергея Шкарлета.
- Одной из причин протеста было обвинение Шкарлета в плагиате. Ученые выступали против того, чтобы такой человек возглавлял МОН.
- Кроме того, были и обвинения в злоупотреблениях. Дело в том, что Черновицкий национальный технологический университет, ректором которого был Шкарлет, купил для его нужд автомобиль за 1,5 миллиона гривен.
- К слову, 25 июня Сергея Шкарлета таки назначили в МОН. Правда, не министром, а пока лишь исполняющим обязанности министра.