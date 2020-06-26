Науковець Інституту фізики НАН України Антон Сененко заявив, що до нього для розмови прийшов куратор з СБУ. Причина – акція протесту проти призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. У СБУ заявили, що такої посади як куратор у них немає. Втім пояснили: ведуть багато профілактичної роботи, аби різноманітні акції не використовувалися для дестабілізації ситуації.

Про зустріч зі співробітником СБУ науковець Інституту фізики НАН України Антон Сененко розповів у власному фейсбуці.

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Сененко про розмову з правоохоронцем

Антон Сененко заявив, що навідався до нього саме "куратор" з СБУ. Чоловік, що представився правоохоронцем, хотів поспілкуватися про акцію протесту проти призначення Сергія Шкарлета міністром освіти й науки, а побічно і про роботу в Інституті фізики.

Куратор виявився дуже доброзичливим, якими вони зазвичай і бувають. Його цікавили питання, хто був організатором акції, чи не сплачувалися учасникам за це гроші, хто ще був на акції з мого Інституту,

– заявив Сененко.

Також були питання про те, чому сам науковець вирішив прийти на акцію протесту. Крім того, чоловік, який представився працівником СБУ, запитував, що для Антона Сененка важливіше – наука чи "оце все".

"Не знаю, що він мав на увазі, але я відповів однозначно – наука. Втім її можна творити лише за умов академічної доброчесності, тому це все мене так і непокоїть", – пояснив науковець.

Щодо причини свого візиту чоловік розповів, що це нічого особливого, а звичайна перевірка. Мовляв, у Службі перевіряють, чи не було в цій акції складу злочину.

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Що про це кажуть в СБУ

Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська в коментарі 24 каналу наголосила, що функцій "кураторства" в Службі ніхто не виконує, і посад таких немає. Тож вона чесно зізналася, що не до кінця розуміє, про що мовилося.

Вона також зазначила, що про конкретний візит нічого не знає, але такий і справді міг бути через особливості функцій Служби безпеки.

Розумієте, СБУ проводить багато роботи з протидії тому, аби схожі акції використовували для дестабілізації ситуації в країні. Особливо багато людей, які в цьому зацікавлені, є за кордоном,

– підкреслила Олена Гітлянська.

Вона пояснила, що дуже часто буває таке, що навіть коли збираються люди з благими намірами на різні акції, їх намагаються всіляко використовувати.

"Тому Служба безпеки веде багато такої профілактичної роботи. Я не можу сказати конкретно про цей випадок, але багато роботи спрямовано на те, щоб не допустити втручань в акції. Щоб усе проходило мирно й спокійно", – пояснила речниця СБУ.

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