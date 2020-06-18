Під станами Верховної Ради відбуваються одразу два мітинги. Одні учасники протестують проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Інші – проти ймовірного призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки України.

Протестувальники вийшли з вимогою звільнення Арсена Авакова. Адже депутати на засіданні Ради мали затвердити програму дій уряду. Якби її прийняли, то це б вберегло Авакова від звільнення найближчий рік. Але депутати не підтримали її, повідомляє 24 канал.

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Активісти ж під стінами ради тримали плакати, на яких пригадали найбільш скандальні справи за участі поліції – зґвалтування в Кагарлику, вбивство Кирила Тлякова, розслідування вбивства Павла Шеремета тощо. Вони вважають, що міністр внутрішніх справ повинен нести відповідальність за ці справи.



Активісти тримають плакати з переліком скандалів, які пов'язані з Аваковим / 24 канал



Активістка тримає фото з жорстокого поводження поліцейських під час суду над Стерненком 15 червня / 24 канал



Під Радою зібралися сотні протестувальників проти Авакова та призначення Шкарлета / 24 канал

Щодо протестувальників проти призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки, то там більшість представляють наукове середовище. Вони виступають проти того, щоб людина, в якої виявили плагіат в наукових роботах, очолила міністерство.

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Окрім того, стало відомо, що Чернігівський національний технологічний університет, ректором якого і є Сергій Шкарлет, за кошти, виділені МОН, купив автомобіль Volkswagen Amarok VOLCANO вартістю понад 1,5 мільйони гривень. Для потреб ректора. Хоча ці гроші могли піти на доплати викладачам чи облаштування лабораторій університету.