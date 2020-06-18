Под станами Верховной Рады проходят сразу два митинга. Одни участники протестуют против министра внутренних дел Арсена Авакова. Другие – против вероятного назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

Протестующие вышли с требованием отставки Арсена Авакова. Так как депутаты на заседании Рады должны были утвердить программу действий правительства. Если бы ее приняли, то это бы уберегло Авакова от увольнения в ближайший год. Но депутаты не поддержали ее, сообщает 24 канал.

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Активисты под стенами Рады держали плакаты, на которых вспомнили самые скандальные дела с участием полиции – изнасилование в Кагарлыке, убийство Кирилла Тлявова, расследование убийства Павла Шеремета и тому подобное. Они считают, что министр внутренних дел должен нести ответственность за эти дела.



Активисты держат плакаты с перечнем скандалов, которые связаны с Аваковым / 24 канал



Активистка держит фото с жестоким поведением полицейских во время суда над Стерненко 15 июня / 24 канал



Под Радой собрались сотни протестующих против Авакова и назначения Шкарлета / 24 канал

Что касается протестующих против назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки, то там большинство представляют научную среду. Они выступают против того, чтобы человек, у которого обнаружили плагиат в научных работах, возглавил министерство.

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Кроме того, стало известно, что Черниговский национальный технологический университет, ректором которого и является Сергей Шкарлет, за средства, выделенные МОН, купил автомобиль Volkswagen Amarok VOLCANO стоимостью свыше 1,5 миллиона гривен. Для нужд ректора. Хотя эти деньги могли пойти на доплаты преподавателям или обустройство лабораторий университета.