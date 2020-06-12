Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не влияет на процесс расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Как и президент Украины Владимир Зеленский.

Авакова во время официальной пресс-конференции в Запорожье спросили, была ли у него встреча или разговор с Владимиром Зеленским по делу об убийстве Павла Шеремета.

К слову Где справедливое рассмотрение дела Шеремета: открытое письмо к Владимиру Зеленскому

Встреча с президентом никогда не влияет ни на какое дело, тем более на дело Шеремета. Президент – публичная личность, которая выполняет свои полномочия. В Конституции не написано, что Президент Украины должен руководить следствием. Зарубите себе это на носу. Более того, и министр этим не занимается,

– резко ответил Аваков.

Министр также добавил, что к материалам следствия он, как и Президент, получает доступ под расписку следователю. Правда, Авакову пришлось переспросить генеральную прокуроршу Ирину Венедиктову о статье уголовно-процессуального кодекса Украины относительно ознакомления с делом. Они назвали статью 222. Это "Недопустимость разглашения сведений досудебного расследования".

"Но это не значит, что это может повлиять на процесс. На сегодня по делу Шеремета материалы открыты для защиты и переданы в суд", – заявил Аваков.

Правда, после этого глава МВД почему-то приписал себе полномочия выносить решение по этому делу.

"Давайте дадим возможность защите реализовать свои аргументы, а обвинению – реализовать свои аргументы. И суд примет решение. Мы не будем выносить решения в нашей стране по мере активности на суде в Стерненко, на суде в Шеремета, или на суде в банды алкоголиков. Мы будем выносить решения, исходя из фактов", – заявил Аваков.

Смотрите видео пресс-конференции с участием Авакова (вопрос о Зеленском и деле Шеремета – с 19:00)

Почему у Авакова спросили о Зеленском и деле Шеремета

Накануне Владимир Зеленский в комментарии заявил, что Аваков должен довести дело о гибели журналиста Павла Шеремета до конца. Позже в интервью, когда у Президента снова спросили об этом расследовании, Зеленский заявил, что это дело – личная ответственность Авакова.

12 декабря 2019 года именно Аваков, Зеленский и тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка выступали на пресс конференции по делу об убийстве Шеремета.

Тогда же Аваков назвал имена пятерых подозреваемых – военнослужащей Яны Дугарь, волонтера и медика Юлии Кузьменко и музыканта Андрея Антоненко (известный под псевдонимом Riffmaster).

Также по делу проходят супруги Владислав и Ирина Грищенко. Они находятся под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

После этого Дугарь, Кузьменко и Антоненко были задержаны и отправлены в СИЗО. Суд каждый раз продлевает их срок содержания под стражей.