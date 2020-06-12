Аваков різко відповів на слова Зеленського про свою відповідальність у справі Шеремета
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не має впливу на процес розслідування справи вбивства журналіста Павла Шеремета. Впливу на цю справу немає і в Президента України Володимира Зеленського.
Авакова під час офіційної пресконференції в Запоріжжі спитали, чи була в нього зустріч або розмова з Володимиром Зеленським по справі вбивства Павла Шеремета.
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Зустріч з президентом ніколи не впливає ні на яку справу, тим більше на справу Шеремета. Президент – публічна особа, яка виконує свої повноваження. В Конституції не написано, що Президент України повинен керувати слідством. Зарубайте собі це на носі. Більше того, і міністр цим не займається,
– різко відповів Аваков.
Міністр також додав, що до матеріалів слідства він, як і Президент, отримує доступ під розписку слідчого. Правда, Авакову довелося перепитати генеральну прокурорку Ірину Венедіктову про статтю кримінально-процесуального кодексу України щодо ознайомлення зі справою. Вони назвали статтю 222. Це є "Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування".
"Але це не означає, що це може вплинути на процес. На сьогодні по справі Шеремета матеріали відкриті для захисту та передані в суд", – заявив Аваков.
Після цього очільник МВС чомусь приписав собі повноваження виносити рішення у цій справі.
"Давайте дамо можливість захисту реалізувати свої аргументи, а обвинуваченню – реалізувати свої аргументи. І суд прийме рішення. Ми не будемо виносити рішення в нашій країні по мірі активності на суді у Стерненка, на суді у Шеремета, чи на суді у банди алкоголіків. Ми будемо виносити рішення, виходячи з фактів", – заявив Аваков.
Дивіться відео пресконференції за участі Авакова (питання про Зеленського та справу Шеремета – з 19:00)
Чому в Авакова спитали про Зеленського та справу Шеремета
Напередодні Володимир Зеленський у коментарі заявив, що Аваков повинен довести справу про загибель журналіста Павла Шеремета до кінця. Згодом в інтерв'ю, коли в Президента знову спитали про це розслідування, Зеленський заявив, що ця справа – особиста відповідальність Авакова.
- 12 грудня 2019 року саме Аваков, Зеленський та тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка виступали на пресконференції у справі про вбивство Шеремета.
- Тоді ж Аваков назвав імена п'ятьох підозрюваних – військовослужбовиця Яна Дугарь, волонтерка та медик Юлія Кузьменко та музикант Андрій Антоненка (відомий під псевдонімом Riffmaster).
- Також у справі проходить подружжя Владислава та Ірини Грищенків. Вони перебувають під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.
- Після цього Дугарь, Кузьменко та Антоненка було затримано та відправлено в СІЗО. Суд кожен раз продовжує їх термін утримання під вартою.
- Яна Дугарь була відправлена під домашній арешт. А коли їй хотіли змінити запобіжний захід на утримання під вартою з можливістю внесення застави, то українці зібрали необхідну суму за три години.