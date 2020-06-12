Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не має впливу на процес розслідування справи вбивства журналіста Павла Шеремета. Впливу на цю справу немає і в Президента України Володимира Зеленського.

Авакова під час офіційної пресконференції в Запоріжжі спитали, чи була в нього зустріч або розмова з Володимиром Зеленським по справі вбивства Павла Шеремета.

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Зустріч з президентом ніколи не впливає ні на яку справу, тим більше на справу Шеремета. Президент – публічна особа, яка виконує свої повноваження. В Конституції не написано, що Президент України повинен керувати слідством. Зарубайте собі це на носі. Більше того, і міністр цим не займається,

– різко відповів Аваков.

Міністр також додав, що до матеріалів слідства він, як і Президент, отримує доступ під розписку слідчого. Правда, Авакову довелося перепитати генеральну прокурорку Ірину Венедіктову про статтю кримінально-процесуального кодексу України щодо ознайомлення зі справою. Вони назвали статтю 222. Це є "Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування".

"Але це не означає, що це може вплинути на процес. На сьогодні по справі Шеремета матеріали відкриті для захисту та передані в суд", – заявив Аваков.

Після цього очільник МВС чомусь приписав собі повноваження виносити рішення у цій справі.

"Давайте дамо можливість захисту реалізувати свої аргументи, а обвинуваченню – реалізувати свої аргументи. І суд прийме рішення. Ми не будемо виносити рішення в нашій країні по мірі активності на суді у Стерненка, на суді у Шеремета, чи на суді у банди алкоголіків. Ми будемо виносити рішення, виходячи з фактів", – заявив Аваков.

Дивіться відео пресконференції за участі Авакова (питання про Зеленського та справу Шеремета – з 19:00)

Чому в Авакова спитали про Зеленського та справу Шеремета

Напередодні Володимир Зеленський у коментарі заявив, що Аваков повинен довести справу про загибель журналіста Павла Шеремета до кінця. Згодом в інтерв'ю, коли в Президента знову спитали про це розслідування, Зеленський заявив, що ця справа – особиста відповідальність Авакова.

12 грудня 2019 року саме Аваков, Зеленський та тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка виступали на пресконференції у справі про вбивство Шеремета.

Тоді ж Аваков назвав імена п'ятьох підозрюваних – військовослужбовиця Яна Дугарь, волонтерка та медик Юлія Кузьменко та музикант Андрій Антоненка (відомий під псевдонімом Riffmaster).

Також у справі проходить подружжя Владислава та Ірини Грищенків. Вони перебувають під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.

Після цього Дугарь, Кузьменко та Антоненка було затримано та відправлено в СІЗО. Суд кожен раз продовжує їх термін утримання під вартою.