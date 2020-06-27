Уряд Шмигаля призначив керувати Міністерством освіти Сергія Шкарлета, хоча Верховна Рада його кандидатуру не підтримала. Прем'єр вважає, що у Шкарлета – добре бачення філософії та стратегії розвитку освіти. І жодного тиску з боку Зеленського щодо його призначення не було.

Про це говорив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню BBC, опублікованому 26 червня.

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Як Шмигаль прокоментував призначення Шкарлета

Про вибір кандидатури на посаду очільника Міносвіти

Кандидатуру Сергія Шкарлета запропонували ректори навчальних закладів під час зустрічі із президентом.

Шкарлет не був єдиним запропонованим кандидатом.

Вагомим аргументом на користь кандидатури Шкарлета на очільника Міносвіти був менеджерський досвід.

Ми мали з ним і формальну співбесіду, і розмову щодо загальної філософії та стратегії розвитку освіти та науки. У чоловіка добре і ясне бачення,

– наголосив Шмигаль.

Про відсутність підтримки з боку Верховної Ради

Шмигаль вважає, що відмови парламенту призначати Шкарлета міністром "як такої не було".

Зрештою, вийшло чи не на краще, адже "виконання обов'язків міністра освіти та науки – це шанс кандидата проявити себе, свою стратегію, філософію, навички та професіоналізм".

Прем'єр не зміг сказати, наскільки довго Шкарлет буде у статусі виконувача обов'язків міністра. Але, на його думку, трьох місяців буде достатньо, щоб "людина ознайомилась із ситуацією і проявила своє бачення чи професіоналізм".