У чоловіка добре і ясне бачення, – Шмигаль про призначення Шкарлета в Міносвіти
Уряд Шмигаля призначив керувати Міністерством освіти Сергія Шкарлета, хоча Верховна Рада його кандидатуру не підтримала. Прем'єр вважає, що у Шкарлета – добре бачення філософії та стратегії розвитку освіти. І жодного тиску з боку Зеленського щодо його призначення не було.
Про це говорив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню BBC, опублікованому 26 червня.
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Як Шмигаль прокоментував призначення Шкарлета
Про вибір кандидатури на посаду очільника Міносвіти
- Кандидатуру Сергія Шкарлета запропонували ректори навчальних закладів під час зустрічі із президентом.
- Шкарлет не був єдиним запропонованим кандидатом.
- Вагомим аргументом на користь кандидатури Шкарлета на очільника Міносвіти був менеджерський досвід.
Ми мали з ним і формальну співбесіду, і розмову щодо загальної філософії та стратегії розвитку освіти та науки. У чоловіка добре і ясне бачення,
– наголосив Шмигаль.
Про відсутність підтримки з боку Верховної Ради
Шмигаль вважає, що відмови парламенту призначати Шкарлета міністром "як такої не було".
Зрештою, вийшло чи не на краще, адже "виконання обов'язків міністра освіти та науки – це шанс кандидата проявити себе, свою стратегію, філософію, навички та професіоналізм".
Прем'єр не зміг сказати, наскільки довго Шкарлет буде у статусі виконувача обов'язків міністра. Але, на його думку, трьох місяців буде достатньо, щоб "людина ознайомилась із ситуацією і проявила своє бачення чи професіоналізм".