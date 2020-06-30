На сайті уряду зареєстрували петицію за відставку Шкарлета / Фото з відкритих джерел

Студентська спільнота вимагає відставки виконувача обов’язків міністра освіти Сергія Шкарлета. Громадська організація "Українські студенти за свободу" створила на сайті уряду відповідну петицію. Наразі її підписали 57 людей з 25 тисяч необхідних.