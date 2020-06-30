На сайті уряду зареєстрували петицію за відставку Шкарлета
Студентська спільнота вимагає відставки виконувача обов’язків міністра освіти Сергія Шкарлета. Громадська організація "Українські студенти за свободу" створила на сайті уряду відповідну петицію. Наразі її підписали 57 людей з 25 тисяч необхідних.
Петиція за відставку Шкарлета
Студенти протестують проти призначення Шкарлета тимчасовим очільником Міністерство освіти та науки, повідомляє 24 канал.
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Тому голова громадської організації "Українські студенти за свободу" Даніїл Лубкін 26 червня створив на сайті Кабінету Міністрів петицію, в якій вимагає відставки Сергія Шкарлета.
У тексті петиції йдеться, що новий очільник міністерства
- був відданим членом партії регіонів, після революції перебіг в БПП;
- за університетські гроші купив собі автомобіль за 60 тисяч доларів;
- плагіатор, який свою монографію "зліпив" з текстів чужого авторства;
- радо отримував нагороди від Табачника;
- його кандидатуру просувають ректори університетів, що хочуть згортання освітніх реформ;
- він виступає за "переосмислення" ЗНО, фактично його скасування;
- Шкарлета не підтримав профільним комітетом Верховної Ради України.
Станом на 30 червня петицію підписали 57 осіб з 25 тисяч необхідних.
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Протести про призначення Шкарлета
- 30 червня пройшла всеукраїнська Акція #СтопШкарлет. Зокрема, активісти прийшли до Кабінету Міністрів з вимогою відправити Шкарлета у відставку.
- Вони наголошували, що до протесту можна приєднатися в інших містах України: Львові, Дніпрі, Івано-Франківську, Кропивницькому, Луцьку, Одесі, Сєверодонецьку, Харкові, Тернополі, Чернігові та Чернівцях
- У ГО "Українські студенти за свободу" заявили, що це лише початок "боротьби за кращу освіту в Україні". За потреби акції проводитимуть частіше та масштабніші.