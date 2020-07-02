На сайті Міністерства освіти змінили новину про призначення Сергія Шкарлета на посаду виконувача обов’язків міністра. З новини, опублікованої 25 червня, видалили шматок тексту.

Зокрема, прибрали частину, у якій йшлося про те, що для призначення Шкарлета Кабмін створив у МОН додаткову посаду заступника, передає 24 канал.

Раніше На сайті уряду зареєстрували петицію за відставку Шкарлета

Для цього Кабмін додав ще одну ставку заступника міністра у штатний розпис МОН, адже тільки з цієї посади можна призначати т. в.о. Відтепер в МОН 7 штатних одиниць заступників Міністра та державний секретар,

– мовилося у видаленому фрагменті.



Так було раніше / Скриншот із сайту МОН



Так було раніше / Скриншот із сайту МОН



Так новина виглядає зараз / Скриншот із сайту МОН

Цікаво, що у фейсбуці відомства неугодні рядки прибрати поки не встигли.



А ось допис у фейсбуці відредагувати не встигли / Скриншот із соцмережі

Новий виконувач обов'язків глави МОН Сергій Шкарлет відомий тим, що він: