Шкарлет почав роботу в МОН з цензурування новини про себе: фотодоказ
На сайті Міністерства освіти змінили новину про призначення Сергія Шкарлета на посаду виконувача обов’язків міністра. З новини, опублікованої 25 червня, видалили шматок тексту.
Зокрема, прибрали частину, у якій йшлося про те, що для призначення Шкарлета Кабмін створив у МОН додаткову посаду заступника, передає 24 канал.
Раніше На сайті уряду зареєстрували петицію за відставку Шкарлета
Для цього Кабмін додав ще одну ставку заступника міністра у штатний розпис МОН, адже тільки з цієї посади можна призначати т. в.о. Відтепер в МОН 7 штатних одиниць заступників Міністра та державний секретар,
– мовилося у видаленому фрагменті.
Так було раніше / Скриншот із сайту МОН
Так було раніше / Скриншот із сайту МОН
Так новина виглядає зараз / Скриншот із сайту МОН
Цікаво, що у фейсбуці відомства неугодні рядки прибрати поки не встигли.
А ось допис у фейсбуці відредагувати не встигли / Скриншот із соцмережі
- був відданим членом партії регіонів, а після революції перебіг в БПП;
- за університетські гроші купив собі автомобіль за 60 тисяч доларів;
- плагіатор, який свою монографію "зліпив" з текстів чужого авторства;
- радо отримував нагороди від Табачника;
- його кандидатуру просувають ректори університетів, що хочуть згортання освітніх реформ;
- він виступає за "переосмислення" ЗНО, фактично його скасування;
- призначення Шкарлета не підтримав профільний комітет Верховної Ради України.