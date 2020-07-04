Жодних тісних стосунків з Табачником не було, – Шкарлет
Виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет спростував інформацію про тісну дружбу з міністром освіти в уряді Азарова Дмитром Табачником. Зараз Табачник – у всеукраїнському розшуку.
Шкарлет каже, що працював з усіма міністрами
Шкарлет наголошує, що з Табачником, як і з його заступником Євгеном Сулімою, спілкувався виключно по роботі. Про це очільник МОН повідомив в інтерв'ю виданню LB.ua.
До теми Якщо скажуть, що напрацювався, то я спокійно піду, – Шкарлет про свою відставку
Шкарлет зазначив: на посаді ректора Чернігівського національного технологічного університету був змушений працювати з усіма міністрами освіти.
Не було ніяких тісних стосунків. Є фотографія з Табачником, яку зараз витягли. Слухайте, в мене є і з Лілією Гриневич фотографія, зроблена, коли вона мені вручала державну премію. Чому її не показали? У мене є з Сергієм Квітом фотографія, як він приїхав до нашого університету, сидів зі мною за одним столом, виступав перед студентами, тиснув мені руку,
– розповів Шкарлет.
Шкарлета пов'язують з Табачником
Приводом до розмов про дружні стосунки між чинним в.о. міністра та Табачником стала фотографія, на якій Табачник вручає Шкарлету нагороду. Мовиться про почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України". Указ про нагороду підписав у 2012 році тодішній президент Віктор Янукович.
За інформацією ЗМІ, у 2011 році Шкарлет разом з Табачником разом відвідали Світовий економічний форум у Лондоні. Також міністр уряду Азарова неодноразово ставив ректора ЧНТУ у приклад іншим очільникам ВНЗ.
Хто такий Дмитро Табачник?– Член Політради Партії регіонів.
– Народний депутат України 3-го і 6-го скликання.
– Голова Адміністрації Президента України (1994 – 1996).
– Віцепрем'єр-міністр України (в урядах Віктора Януковича, 2002 – 2003, 2006 – 2007).
– З 2010 року — міністр освіти і науки в уряді Миколи Азарова.
– 23 лютого 2014 року звільнений постановою Верховної Ради України.
– Перебуває у всеукраїнському розшуку. Переховується у Росії.
Що відомо про призначення Сергія Шкарлета
- 25 червня Сергій Шкарлет став тимчасовим виконувачем обов'язків міністра освіти та науки.
- Глава уряду Денис Шмигаль зазначив, що це призначення – з випробувальним терміном.
- Ще 18 червня під Верховною Радою протестували проти кандидатури Шкарлета. Більшість учасників акції представляли саме наукові кола.
- Однією з причин протесту було звинувачення Шкарлета в плагіаті. Науковці виступали проти того, аби така людина очолювала МОН.
- Крім того, були й звинувачення в зловживаннях. Річ у тім, що Чернігівський національний технологічний університет, ректором якого був Шкарлет, купив для його потреб автівку за 1,5 мільйона гривень.
- 30 червня науковці й студенти знову вийшли на протест. Цього разу проти Сергія Шкарлета вони виступили під стінами Кабінету Міністрів України.