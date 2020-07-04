Виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет спростував інформацію про тісну дружбу з міністром освіти в уряді Азарова Дмитром Табачником. Зараз Табачник – у всеукраїнському розшуку.

Шкарлет каже, що працював з усіма міністрами

Шкарлет наголошує, що з Табачником, як і з його заступником Євгеном Сулімою, спілкувався виключно по роботі. Про це очільник МОН повідомив в інтерв'ю виданню LB.ua.

До теми Якщо скажуть, що напрацювався, то я спокійно піду, – Шкарлет про свою відставку

Шкарлет зазначив: на посаді ректора Чернігівського національного технологічного університету був змушений працювати з усіма міністрами освіти.

Не було ніяких тісних стосунків. Є фотографія з Табачником, яку зараз витягли. Слухайте, в мене є і з Лілією Гриневич фотографія, зроблена, коли вона мені вручала державну премію. Чому її не показали? У мене є з Сергієм Квітом фотографія, як він приїхав до нашого університету, сидів зі мною за одним столом, виступав перед студентами, тиснув мені руку,

– розповів Шкарлет.

Шкарлета пов'язують з Табачником

Приводом до розмов про дружні стосунки між чинним в.о. міністра та Табачником стала фотографія, на якій Табачник вручає Шкарлету нагороду. Мовиться про почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України". Указ про нагороду підписав у 2012 році тодішній президент Віктор Янукович.

За інформацією ЗМІ, у 2011 році Шкарлет разом з Табачником разом відвідали Світовий економічний форум у Лондоні. Також міністр уряду Азарова неодноразово ставив ректора ЧНТУ у приклад іншим очільникам ВНЗ.

Хто такий Дмитро Табачник? – Член Політради Партії регіонів.

– Народний депутат України 3-го і 6-го скликання.

– Голова Адміністрації Президента України (1994 – 1996).

– Віцепрем'єр-міністр України (в урядах Віктора Януковича, 2002 – 2003, 2006 – 2007).

– З 2010 року — міністр освіти і науки в уряді Миколи Азарова.

– 23 лютого 2014 року звільнений постановою Верховної Ради України.

– Перебуває у всеукраїнському розшуку. Переховується у Росії.

Що відомо про призначення Сергія Шкарлета