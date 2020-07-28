Виконувачем обов'язків директора Інституту модернізації змісту освіти став Євген Баженков, який працював в МОН за Табачника. Окрім того, він раніше фігурував у справі розкрадання майна Фонду соціального страхування.

На сайті інституту Євгена Баженова вже зазначили виконувачем обов'язків директора. Однак наказу про призначення поки немає в доступі, повідомляє сайт Нової української школи.

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Перед Баженковим Інститут модернізації змісту освіти очолював Костянтин Трушковський.

Що відомо про Євгена Баженкова

Баженкова звільнили з посади директора Фонду соціального страхування в травні 2018 року. Підставою для звільнення стало його рішення про зміну форми власності із державної на приватну 71 об’єкта фонду.

У листопаді 2019 року суд скасував рішення правління фонду про звільнення Баженкова. Після цього приватний нотаріус записав його в держреєстрі як директора фонду. Тоді Мінсоцполітики оскаржив таке рішення нотаріуса в Мін’юсті, який скасував поновлення Баженкова на посаді.

Також Баженков працював у Міністерстві освіти і науки, коли його очолював Дмитро Табачник.

З травня 2011 до грудня 2012 він очолював там департамент взаємодії з центральними органами виконавчої влади, засобами масової інформації та громадськими організаціями.

Згодом до червня 2014 року був у МОН головою комітету з фізичного виховання і спорту.

Після цього працював в апараті генерального прокурора та заступником міністра молоді та спорту.



Баженков (крайній справа) і Дмитро Табачник / Фото spartak.org.ua