В сентябре состоится спецсессия ЕВИ-2024
Источник:Osvita.ua
Для поступающих в магистратуру и аспирантуру в сентябре организуют специальную сессию единого вступительного экзамена. Минобразования Украины уже согласовало соответствующий приказ.
Участие в специальной сессии ЕВИ смогут принять те абитуриенты, которые не регистрировались для участия в основной или дополнительной сессии. А также те, кто зарегистрировался, но не смог принять в них участие.
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Когда будет спецсессия ЕВИ-2024
Также участниками спецсессии могут стать поступающие, желающие повторно сдать экзамен.
Участие в специальной сессии будет платным.
Стоимость участия в спецсессии ЕВИ объявят до 8 августа.
Регистрация для участия в спецсессии ЕВЭ продлится неделю – с 12 до 19 августа. Ее будут осуществлять приемные комиссии вузов.Опановувати перспективний фах за гнучким графіком – це реальність завдяки дистанційному коледжу OPTIMA! Долучайтесь до безплатного вебінару, де можна дізнатись все про вступ і переваги дистанційного навчання. Не пропустіть шанс розпочати успішну кар'єру вже після 9 класу!
Тестирование состоится с 12 по 14 сентября.
Заметим, что нынешние абитуриенты в магистратуру в этом году получили результаты ЕФВВ.
Ранее мы информировали о том, что участники основных сессий ЕВИ получили результаты тестирования. Об этом читайте по ссылке.
- Напомним, что, что 19 июля в Украине стартовал процесс подачи заявлений на поступление в вузы на бакалавриат. Подробно можно прочитать по ссылке.