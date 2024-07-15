Участники основных сессий ЕВЭ получили результаты тестирования
Источник:УЦОКО
В Украине продолжается вступительная кампания 2024 года. Чтобы поступить в магистратуру и аспирантуру в этом году, большинство абитуриентов должны подать результаты единого вступительного экзамена за этот или прошлый год.
Так, уже все участники основных сессий ЕВЭ получили свои результаты по шкале 100 – 200 баллов. Их разместили в кабинетах участников вступительных испытаний.
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Участники ЕВЭ получили результаты
С 24 июня по 2 июля более 245 тысяч зарегистрированных участников имели возможность пройти единый вступительный экзамен (ЕВЭ).
ЕВЭ состоял из двух блоков:
- теста общей учебной компетентности (ТЗНК);
- теста по иностранному языку (английскому, испанскому, немецкому, французскому на выбор поступающего).
С сегодняшнего дня все участники, которые принимали участие в основной сессии ЕВЭ, могут увидеть свои результаты в шкале 100 – 200 баллов.
Начисляли тестовые баллы за выполнение заданий блоков ЕВЭ в соответствии с утвержденными схемами. Сразу после завершения работы над всей экзаменационной работой на платформе тестирования участники могли увидеть количество предоставленных ответов и количество тестовых баллов, которые им насчитала платформа.
Подача апелляционных заявлений по результатам ЕВЭ в 2024 году не предусмотрено действующим законодательством.
Результаты основной сессии единого профессионального вступительного испытания (ЕФВВ), которая завершилась сегодня, разместят в кабинетах участников до 20 июля.
- Ранее мы информировали о том, какие минимальные баллы ЕВЭ и ЕФВВ надо набрать для поступления в магистратуру. Об этом читайте по ссылке.