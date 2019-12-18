Европарламент выделит 210 миллионов евро на образование в Украине: детали

Европейский парламент планирует выделить 210 миллионов евро в поддержку украинского образования в целом и программу Эрасмус+ в частности. Такая сумма предусмотрена на 7 лет.

210 миллионов евро будут выплачиваться в течение 2021 – 2028 годов, об этом сообщил глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.

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Когда Европейская комиссия рассматривала проект бюджета на следующий бюджетный период, то предложила увеличить финансирование программы "Эразмус+", позже Европейский парламент предложил утроить эту сумму,

– отметил Маасикас.

Чиновник также добавил, что с 2014 по 2020 год Европейский Союз выделил около 70 миллионов евро на сферу образования в Украине.

Также за период с 2014 по 2019 год от Украины программой успели воспользоваться около 4,5 тысячи студентов и более 4 тысяч преподавателей.

Известно, что Украина и в дальнейшем планирует оставаться страной-партнером программы. Чтобы стать полноценным членом Эразмус+ надо повысить уровень образования и платить ежегодные взносы.

К слову: Более 4 тысяч украинских студентов и преподавателей приняли участие в Эразмус+

Что такое Эразмус+?