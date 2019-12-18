Европарламент выделит 210 миллионов евро на образование в Украине: детали
Европейский парламент планирует выделить 210 миллионов евро в поддержку украинского образования в целом и программу Эрасмус+ в частности. Такая сумма предусмотрена на 7 лет.
210 миллионов евро будут выплачиваться в течение 2021 – 2028 годов, об этом сообщил глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.
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Когда Европейская комиссия рассматривала проект бюджета на следующий бюджетный период, то предложила увеличить финансирование программы "Эразмус+", позже Европейский парламент предложил утроить эту сумму,
– отметил Маасикас.
Чиновник также добавил, что с 2014 по 2020 год Европейский Союз выделил около 70 миллионов евро на сферу образования в Украине.
Также за период с 2014 по 2019 год от Украины программой успели воспользоваться около 4,5 тысячи студентов и более 4 тысяч преподавателей.
Известно, что Украина и в дальнейшем планирует оставаться страной-партнером программы. Чтобы стать полноценным членом Эразмус+ надо повысить уровень образования и платить ежегодные взносы.
К слову: Более 4 тысяч украинских студентов и преподавателей приняли участие в Эразмус+
Что такое Эразмус+?
- программа обмена студентов и преподавателей в европейских странах;
- от 3 месяцев до 1 года можно учиться или преподавать в другой стране, участвующей в программе;
- участникам выплачивается стипендия;
- принять участие можно только один раз;
- считается одной из самых крупных и успешных в Европе.