Європарламент виділить 210 мільйонів євро на освіту в Україні: деталі

Європейський парламент планує виділити 210 мільйонів євро на підтримку української освіти загалом та програму Ерасмус+ зокрема. Така сума передбачена на 7 років.

210 мільйонів євро виплачуватимуться протягом 2021 – 2028 років, про це повідомив глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

Схоже: Студентів українських училищ хочуть залучити до програми обміну Еразмус+: деталі

Коли Європейська комісія розглядала проєкт бюджету на наступний бюджетний період, то запропонувала збільшити фінансування програми "Еразмус +", пізніше Європейський парламент запропонував потроїти цю суму,

– відзначив Маасікас.

Посадовець також додав, що з 2014-2020 рік Європейський Союз виділив близько 70 мільйонів євро на сферу освіти в Україні.

Також за період з 2014-2019 рік від України програмою встигли скористатись близько 4,5 тисячі студентів та понад 4 тисяч викладачів.

Відомо, що Україна і надалі планує залишатися країною-партнером програми. Щоб стати повноцінним членом Еразмус+ треба підвищити рівень освіти та платити щорічні внески.

До слова: Понад 4 тисячі українських студентів та викладачів взяли участь в Еразмус+

Що таке Еразмус+?