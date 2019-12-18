Європарламент виділить 210 мільйонів євро на освіту в Україні: деталі
Європейський парламент планує виділити 210 мільйонів євро на підтримку української освіти загалом та програму Ерасмус+ зокрема. Така сума передбачена на 7 років.
210 мільйонів євро виплачуватимуться протягом 2021 – 2028 років, про це повідомив глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.
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Коли Європейська комісія розглядала проєкт бюджету на наступний бюджетний період, то запропонувала збільшити фінансування програми "Еразмус +", пізніше Європейський парламент запропонував потроїти цю суму,
– відзначив Маасікас.
Посадовець також додав, що з 2014-2020 рік Європейський Союз виділив близько 70 мільйонів євро на сферу освіти в Україні.
Також за період з 2014-2019 рік від України програмою встигли скористатись близько 4,5 тисячі студентів та понад 4 тисяч викладачів.
Відомо, що Україна і надалі планує залишатися країною-партнером програми. Щоб стати повноцінним членом Еразмус+ треба підвищити рівень освіти та платити щорічні внески.
До слова: Понад 4 тисячі українських студентів та викладачів взяли участь в Еразмус+
Що таке Еразмус+?
- програма обміну студентів та викладачів в європейських країнах;
- від 3 місяців до 1 року можна вчитись або викладати в іншій країні, яка бере участь в програмі;
- учасникам виплачується стипендія;
- взяти участь можна лише один раз;
- вважається однією з найбільших та найуспішніших в Європі.