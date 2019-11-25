Студентов украинских училищ хотят привлечь к программе обмена Эразмус+: детали
Министерство образования хочет расширить сотрудничество Украины с программой Эразмус+ еще и на профессиональное образование. В ЕС пообещали поддержать реформу профессионального образования в Украине.
Во время рабочего визита в Брюссель, министр образования Украины Анна Новосад пообщалась с руководителем группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петером Вагнером, пишет пресс-служба МОН.
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Руководительница министерства образования сказала, что Украина заинтересована расширить сотрудничество с программой Эразмус+.
Другие страны в рамках программы имеют составляющую профессионального образования. Мы заинтересованы в том, чтобы такая возможность распространилась и на Украину. Мы убеждены, что это положительно повлияет как на возможности учащихся, так и на способность системы в целом,
– заявила Анна Новосад.
Руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер объяснил, что программы ЕС довольно бюрократические, однако пообещал способствовать реформе профессионального технического образования.
Анна Новосад также сообщила, что Украина готова участвовать в программе "Горизонт Европа".
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Что такое Эразмус+
- программа обмена студентов и преподавателей в европейских странах;
- от 3 месяцев до 1 года можно учиться или преподавать в другой стране, участвующей в программе;
- участникам выплачивается стипендия;
- принять участие можно только один раз;
- считается одной из крупнейших и самых успешных в Европе.