Студентов украинских училищ хотят привлечь к программе обмена Эразмус+: детали

Министерство образования хочет расширить сотрудничество Украины с программой Эразмус+ еще и на профессиональное образование. В ЕС пообещали поддержать реформу профессионального образования в Украине.

Во время рабочего визита в Брюссель, министр образования Украины Анна Новосад пообщалась с руководителем группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петером Вагнером, пишет пресс-служба МОН.

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Руководительница министерства образования сказала, что Украина заинтересована расширить сотрудничество с программой Эразмус+.

Другие страны в рамках программы имеют составляющую профессионального образования. Мы заинтересованы в том, чтобы такая возможность распространилась и на Украину. Мы убеждены, что это положительно повлияет как на возможности учащихся, так и на способность системы в целом,

– заявила Анна Новосад.

Руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер объяснил, что программы ЕС довольно бюрократические, однако пообещал способствовать реформе профессионального технического образования.

Анна Новосад также сообщила, что Украина готова участвовать в программе "Горизонт Европа".

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Что такое Эразмус+