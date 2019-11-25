Студентів українських училищ хочуть залучити до програми обміну Еразмус+: деталі

Міністерство освіти хоче розширити співпрацю України з програмою Еразмус+ ще й на професійну освіту. В ЄС пообіцяли підтримати реформу професійної освіти в Україні.

Під час робочого візиту до Брюсселя, міністерка освіти України Ганна Новосад поспілкувалась з керівником групи підтримки України в Єврокомісії Петером Вагнером, пише пресслужба МОН.

Про інші програми від ЄС: Українські училища змагатимуться за 20 мільйонів євро від ЄС, – Новосад

Очільниця міністерства освіти сказала, що Україна зацікавлена розширити співпрацю з програмою Еразмус+.

Інші країни в межах програми мають складову професійної освіти. Ми зацікавлені в тому, щоб така можливість була поширена й на Україну. Ми переконані, що це позитивно вплине як на можливості учнів, так і на спроможність системи загалом,

– заявила Ганна Новосад.

Керівник групи підтримки України в Єврокомісії Петер Вагнер пояснив, що програми ЄС доволі бюрократичні, проте пообіцяв сприяти реформі професійної технічної освіти.

Ганна Новосад також повідомила, що України готова брати участь у програмі "Горизонт Європа".

До слова: Випускникам училищ гарантуватимуть перше робоче місце: що пропонує міністерство

Що таке Еразмус+