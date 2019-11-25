Студентів українських училищ хочуть залучити до програми обміну Еразмус+: деталі
Міністерство освіти хоче розширити співпрацю України з програмою Еразмус+ ще й на професійну освіту. В ЄС пообіцяли підтримати реформу професійної освіти в Україні.
Під час робочого візиту до Брюсселя, міністерка освіти України Ганна Новосад поспілкувалась з керівником групи підтримки України в Єврокомісії Петером Вагнером, пише пресслужба МОН.
Про інші програми від ЄС: Українські училища змагатимуться за 20 мільйонів євро від ЄС, – Новосад
Очільниця міністерства освіти сказала, що Україна зацікавлена розширити співпрацю з програмою Еразмус+.
Інші країни в межах програми мають складову професійної освіти. Ми зацікавлені в тому, щоб така можливість була поширена й на Україну. Ми переконані, що це позитивно вплине як на можливості учнів, так і на спроможність системи загалом,
– заявила Ганна Новосад.
Керівник групи підтримки України в Єврокомісії Петер Вагнер пояснив, що програми ЄС доволі бюрократичні, проте пообіцяв сприяти реформі професійної технічної освіти.
Ганна Новосад також повідомила, що України готова брати участь у програмі "Горизонт Європа".
До слова: Випускникам училищ гарантуватимуть перше робоче місце: що пропонує міністерство
Що таке Еразмус+
- програма обміну студентів та викладачів в європейських країнах;
- від 3 місяців до 1 року можна вчитись або викладати в іншій країні, яка бере участь в програмі;
- учасникам виплачується стипендія;
- взяти участь можна лише один раз;
- вважається однією з найбільших та найуспішніших в Європі.