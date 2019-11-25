Студентів українських училищ хочуть залучити до програми обміну Еразмус+: деталі

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Студенти з училищ в ЄС теж можуть їздити за програмами обміну / Priscilla Du Preez

Міністерство освіти хоче розширити співпрацю України з програмою Еразмус+ ще й на професійну освіту. В ЄС пообіцяли підтримати реформу професійної освіти в Україні.

Під час робочого візиту до Брюсселя, міністерка освіти України Ганна Новосад поспілкувалась з керівником групи підтримки України в Єврокомісії Петером Вагнером, пише пресслужба МОН.

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Очільниця міністерства освіти сказала, що Україна зацікавлена розширити співпрацю з програмою Еразмус+.

Інші країни в межах програми мають складову професійної освіти. Ми зацікавлені в тому, щоб така можливість була поширена й на Україну. Ми переконані, що це позитивно вплине як на можливості учнів, так і на спроможність системи загалом,
– заявила Ганна Новосад.

Керівник групи підтримки України в Єврокомісії Петер Вагнер пояснив, що програми ЄС доволі бюрократичні, проте пообіцяв сприяти реформі професійної технічної освіти.

Ганна Новосад також повідомила, що України готова брати участь у програмі "Горизонт Європа".

До слова: Випускникам училищ гарантуватимуть перше робоче місце: що пропонує міністерство

Що таке Еразмус+

  • програма обміну студентів та викладачів в європейських країнах;
  • від 3 місяців до 1 року можна вчитись або викладати в іншій країні, яка бере участь в програмі;
  • учасникам виплачується стипендія;
  • взяти участь можна лише один раз;
  • вважається однією з найбільших та найуспішніших в Європі.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Освіта в Україні Професійна освіта Міністерство освіти України Ганна Новосад Європейська комісія
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