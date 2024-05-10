С вас лайк, а не хейт: какими украинскими словами заменить иноязычные о Евровидении

10 мая 2024, 15:30
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Всей страной будем болеть 11 мая за наших представительниц на Евровидении-2024, которое проходит в Швеции. За победу для Украины в песенном конкурсе борются alyona alyona и Jerry Heil.

Образование 24 при этом расскажет вам, какие иноязычные слова вы можете услышать, когда следите за этим конкурсом. А также поможет отыскать интересные соответствия в нашем языке.

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Какие иноязычные слова о Евровидении заменить украинскими

Так, в пятьдесят седьмой подборке расскажем вам, где "спрятались" заимствования, которые вы употребляете, когда рассказываете о выступлениях различных артистов и о самом конкурсе Евровидение.

При этом предлагаем вам заменить самые употребляемые красивыми удельными соответствиями. И не обращайте внимания на то, что иногда одно слово надо заменить словосочетанием.

Поэтому рассказывайте красиво и интересно на украинском о событиях и конкурсантах Евровидения уже сейчас:

  • хіт – популярний музичний твір;
  • хейт – осуд, огуда (недоброзичливе ставлення);
  • кавер – переспів;
  • аплодисменти – оплески;
  • лайк – уподобайка;
  • лук, імідж – образ;
  • фаворит – улюбленець;
  • фінал – завершальна частина;
  • лідер – провідник, очільник;
  • атмосфера – дух, настрій;
  • конкурс – змагання, відбір;
  • артист – виконавець;
  • емоції – почуття, відчуття;
  • бекстейдж – закулісся;
  • репетиція – повторення;
  • рекорд – досягнення;
  • трек, композиція – твір (музичний);
  • унікальний – неповторний;
  • шоу – видовище.
Хорошего и мирного вам просмотра конкурса. Болеем вместе за наших!
Автор: Марія Волошин