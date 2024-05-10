Образование 24 при этом расскажет вам, какие иноязычные слова вы можете услышать, когда следите за этим конкурсом. А также поможет отыскать интересные соответствия в нашем языке.
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Какие иноязычные слова о Евровидении заменить украинскими
Так, в пятьдесят седьмой подборке расскажем вам, где "спрятались" заимствования, которые вы употребляете, когда рассказываете о выступлениях различных артистов и о самом конкурсе Евровидение.
При этом предлагаем вам заменить самые употребляемые красивыми удельными соответствиями. И не обращайте внимания на то, что иногда одно слово надо заменить словосочетанием.
Поэтому рассказывайте красиво и интересно на украинском о событиях и конкурсантах Евровидения уже сейчас:
- хіт – популярний музичний твір;
- хейт – осуд, огуда (недоброзичливе ставлення);
- кавер – переспів;
- аплодисменти – оплески;
- лайк – уподобайка;
- лук, імідж – образ;
- фаворит – улюбленець;
- фінал – завершальна частина;
- лідер – провідник, очільник;
- атмосфера – дух, настрій;
- конкурс – змагання, відбір;
- артист – виконавець;
- емоції – почуття, відчуття;
- бекстейдж – закулісся;
- репетиція – повторення;
- рекорд – досягнення;
- трек, композиція – твір (музичний);
- унікальний – неповторний;
- шоу – видовище.