Образование 24 при этом расскажет вам, какие иноязычные слова вы можете услышать, когда следите за этим конкурсом. А также поможет отыскать интересные соответствия в нашем языке.

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Какие иноязычные слова о Евровидении заменить украинскими

Так, в пятьдесят седьмой подборке расскажем вам, где "спрятались" заимствования, которые вы употребляете, когда рассказываете о выступлениях различных артистов и о самом конкурсе Евровидение.

При этом предлагаем вам заменить самые употребляемые красивыми удельными соответствиями. И не обращайте внимания на то, что иногда одно слово надо заменить словосочетанием.

Поэтому рассказывайте красиво и интересно на украинском о событиях и конкурсантах Евровидения уже сейчас:

хіт – популярний музичний твір;

хейт – осуд, огуда (недоброзичливе ставлення);

кавер – переспів;

аплодисменти – оплески;

лайк – уподобайка;

лук, імідж – образ;

фаворит – улюбленець;

фінал – завершальна частина;

лідер – провідник, очільник;

атмосфера – дух, настрій;

конкурс – змагання, відбір;

артист – виконавець;

емоції – почуття, відчуття;

бекстейдж – закулісся;

репетиція – повторення;

рекорд – досягнення;

трек, композиція – твір (музичний);

унікальний – неповторний;

шоу – видовище.

Хорошего и мирного вам просмотра конкурса. Болеем вместе за наших!