Освіта 24 при цьому розкаже вам, які іншомовні слова ви можете почути, коли стежите за цим конкурсом. А також допоможе відшукати цікаві відповідники у нашій мові.

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Які іншомовні слова про Євробачення замінити українськими

Так, у п'ятдесят сьомій добірці розповімо вам, де "заховалися" запозичення, які ви вживаєте, коли розповідаєте про виступи різних артистів та про сам конкурс Євробачення.

При цьому пропонуємо вам замінити найвживаніші красивими питомими відповідниками. І не зважайте на те, що іноді одне слово треба замінити словосполученням.

Тож розповідайте красиво та цікаво українською про події та конкурсантів Євробачення вже зараз:

хіт – популярний музичний твір;

хейт – осуд, огуда (недоброзичливе ставлення);

кавер – переспів;

аплодисменти – оплески;

лайк – уподобайка;

лук, імідж – образ;

фаворит – улюбленець;

фінал – завершальна частина;

лідер – провідник, очільник;

атмосфера – дух, настрій;

конкурс – змагання, відбір;

артист – виконавець;

емоції – почуття, відчуття;

бекстейдж – закулісся;

репетиція – повторення;

рекорд – досягнення;

трек, композиція – твір (музичний);

унікальний – неповторний;

шоу – видовище.

Гарного та мирного вам перегляду конкурсу. Уболіваємо разом за наших!