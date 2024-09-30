Федоров назвал дату старта программы "Школа офлайн"

Программу "Школа офлайн" в Украине будут внедрять с 1 сентября 2025 года. Она будет действовать на период военного положения.

Такое решение приняло правительство Украины, сообщил вице-премьер Михаил Федоров в телеграмме. Цель программы – дать детям качественное образование с учетом жизненных условий, в которых они оказались.

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Как будет действовать "Школа офлайн"

Федоров отметил: офлайн-обучение должно быть безопасным.

Для этого с правительством и МОН сотрудничаем с компанией Palantir, определяем безопасные школы, где действительно целесообразно сделать укрытие и вернуть детей за парты. На строительство укрытий в прифронтовых регионах правительство выделило 7,5 миллиарда гривен,

– сообщил чиновник.

И добавил, что программа инклюзивная и гибкая. Она учитывает запросы детей-переселенцев, детей, которые выехали за границу, и детей, оставшихся на временно оккупированных территориях.

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Что предусматривает "Школа офлайн"

Программа "Школа офлайн" предусматривает:

Повышение качества дистанционного обучения там, где восстановить безопасный офлайн невозможно.

Дети за рубежом, которые ходят в местные школы, будут изучать в украинских школах только предметы с украиноведческим компонентом. Например, украинский язык, украинскую литературу, географию, историю Украины. То есть не будет двойной нагрузки, когда ребенок учится по полной программе и в украинской, и в зарубежной школе. Оценки из зарубежных школ будут перезачислять.

Обучение по месту пребывания. Дети, которые переехали в более безопасные регионы, с 1 сентября 2025 года будут учиться очно в школах по месту фактического пребывания.

Педагогический патронаж для детей с временно оккупированных территорий, которые учатся по индивидуальному графику. За каждым учеником закрепляют учителя, который сможет вместе с ребенком сформировать расписание и траекторию обучения в соответствии с его потребностями.

Качественное образование – это базовая потребность детей, которую надо обеспечить несмотря ни на что. Изменения вводим без бюрократии и исключительно с заботой о детях и учителях,

– уточнил Федоров.

Узнать больше о "Школе офлайн" можно на сайте программы.

Напомним, 24 Канал подробно рассказывал о "Школе оффлайн". Об этом можно прочитать здесь.