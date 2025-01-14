Артур Пройдаков в интервью для "Украинской правды" поделился своими соображениями, что такое патриотизм, и как его прививать ученикам, пишет 24 Канал.
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Говорить об очевидных вещах
Украинский педагог, один из лучших учителей мира, победитель премии Global Teacher Prize 2021 года Артур Пройдаков делится своим опытом как говорить о патриотизме.
Считает, что следует понимать четкую грань между патриотизмом, пропагандой и милитаризмом. И то, что делает Россия – обязательная военная подготовка, "Юнармия" – ужасно!
На своих уроках говорит о выпускниках, которые сейчас в ВСУ и пытается устроить встречи с ними.
По моему мнению, не надо бояться разговоров о патриотизме или встреч с военными, не надо бояться обучения детей тактической медицине. Это то, что сейчас очень важно,
– говорит Пройдаков.
Важными для понимания учениками, какой ценой мы здесь можем проводить уроки и благодаря кому, есть минуты молчания и гимн каждое утро.
На уроках литературы рассказывает о Владимира Вакуленко и Виктории Амелине, которых убила Россия. Подчеркивает, что Россия уничтожает нашу культурную интеллигенцию, то стоит ли до сих пор общаться на русском языке.
Или это милитаризация? Нет. Или я нагоняю какой-то патриотизм? Нет. Я говорю очевидные вещи. И даже если придет военный, мы будем говорить о них тоже,
– комментирует учитель.
Артур Пройдаков о патриотизме / фото "Украинская правда"
Убежден, что современная украинская школа отделена и от милитарной тематики, и от церковной тематики – ей удается сохранять баланс.
Важный вопрос, который беспокоит педагога, – обучение детей, которые сейчас на оккупированных территориях. Это масштабная проблема. И что даже если Луганщина де-юре и де-факто, завтра оказывается снова под украинским контролем, есть вопрос кто будет учить этих детей. С ними точно нужно будет изучать украинский язык как иностранный, потому что они его совсем не знают. И, соответственно, для них должна быть отдельная учебная программа.
Я точно декларирую публичную готовность ехать после деоккупации в родную Луганскую область и работать там с детьми. Мы – те, кто там родился и вырос, – должны показать пример, – сказал Пройдаков.
Артур Пройдаков, который родился в Луганской области, и вырос в русскоязычной среде, собственным примером демонстрирует, что остается украинцем, и что ценить язык и культуру важно.