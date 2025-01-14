Артур Пройдаков у інтерв'ю для "Української правди" поділився своїми міркуваннями, що таке патріотизм, та як його прищеплювати учням, пише 24 Канал.

Дивіться також "Чую все більше російської": найкращий вчитель України розповів про мовну тенденцію у школі

Говорити про очевидні речі

Український освітянин, один з найкращих вчителів світу, переможець премії Global Teacher Prize 2021 року Артур Пройдаков ділиться своїм досвідом як говорити про патріотизм.

Вважає, що варто розуміти чітку межу між патріотизмом, пропагандою та мілітаризмом. І те, що робить Росія – обов'язковий військовий вишкіл, "Юнармия" – жахливо!

На своїх уроках говорить про випускників, які зараз у ЗСУ та намагається влаштувати зустрічі з ними.

На мою думку, не треба боятися розмов про патріотизм чи зустрічей з військовими, не треба боятися навчання дітей тактичної медицини. Це те, що зараз є дуже важливим,

– говорить Пройдаков.

Важливими для розуміння учнями, якою ціною ми тут можемо проводити уроки й завдяки кому, є хвилини мовчання та гімн щоранку.

На уроках літератури розповідає про Володимира Вакуленка та Вікторію Амеліну, яких вбила Росія. Наголошує, що Росія знищує нашу культурну інтелігенцію, точи варто і досі спілкуватися російською мовою.

Чи це мілітаризація? Ні. Чи я наганяю якийсь патріотизм? Ні. Я говорю очевидні речі. І навіть якщо прийде військовий, ми будемо говорити про них теж,

– коментує вчитель.

Артур Пройдаков про патріотизм / фото "Українська правда"

Переконаний, що сучасна українська школа відмежована і від мілітарної тематики, і від церковної тематики – їй вдається зберігати баланс.

Важливе питання, яке турбує педагога – навчання дітей, які зараз на окупованих територіях. Це масштабна проблема. І навіть якщо Луганщина де-юре і де-факто, завтра опиняється знову під українським контролем, є питання хто буде вчити цих дітей. З ними точно потрібно буде вивчати українську мову як іноземну, бо вони її геть не знають. І, відповідно, для них має бути окрема навчальна програма.

Я точно декларую публічну готовність їхати після деокупації в рідну Луганську область і працювати там із дітьми. Ми – ті, хто там народився і виріс, – маємо показати приклад, – сказав Пройдаков.

Артур Пройдаков, який народився у Луганській області, та виріс у російськомовному середовищі, власним прикладом демонструє, що залишається українцем, та що цінувати мову та культуру важливо.