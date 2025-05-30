Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

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Университет обвинили в поощрении насилия и антисемитизма

Сейчас приказ Трампа заблокирован, но окончательное решение по этому делу пока не вынесено.

По словам судьи Эллисон Берроуз, временная отмена запрета поможет "сохранить статус-кво".

Поэтому Белый дом не сможет признать недействительным сертификат, который позволял Гарварду осуществлять программу Student and Exchange Visitor Program (SEVP), которая касается студенческого обмена и приема иностранных студентов.

К слову, что иностранцам, которые планируют учиться в США, нужно получить визу класса F один M. Соответствующие документы могут выдавать только те заведения, которые сертифицированы для приема студентов и участников программ обмена (SEVP).

Прекратить действие этого сертификата распорядилась министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм 22 мая. Она обвинила университет "в поощрении насилия, антисемитизма и координации действий с Коммунистической партией Китая".

23 мая Гарвард подал иск против администрации Трампа, чтобы обжаловать запрет, после чего судья Берроуз временно приостановила решение Белого дома.