Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Deutsche Welle.

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Університет звинуватили у заохоченні насильства та антисемітизму

Наразі наказ Трампа заблоковано, але остаточного рішення у цій справі поки не винесено.

За словами судді Еллісон Берроуз, тимчасове скасування заборони допоможе "зберегти статус-кво".

Тож Білий дім не зможе визнати недійним сертифікат, який дозволяв Гарварду здійснювати програму Student and Exchange Visitor Program (SEVP), яка стосується студентського обміну та прийому іноземних студентів.

До слова, що іноземцям, які планують навчатися в США, потрібно отримати візу класу F один M. Відповідні документи можуть видавати лише ті заклади, які сертифіковані для прийому студентів та учасників програм обміну (SEVP).

Припинити дію цього сертифікату розпорядилася міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем 22 травня. Вона звинуватила університет "у заохоченні насильства, антисемітизму та координації дій із Комуністичною партією Китаю".

23 травня Гарвард подав позов проти адміністрації Трампа, аби оскаржити заборону, після чого суддя Берроуз тимчасово призупинила рішення Білому дому.