В каких вузах Польши украинцы могут учиться бесплатно

Немало украинцев выбирает Польшу для получения высшего образования. Учиться в местных вузах наши земляки могут и бесплатно.

Но для этого нужно выполнить определенные требования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Читайте Сколько стоит обучение в вузах Польши

Где можно поступить на бесплатную форму обучения

Украинцы могут претендовать на бесплатную форму обучения в Польше, если соответствуют следующим требованиям:

знают польский на уровне С1, и это подтверждает Государственный сертификат;

имеют карту поляка, или вид на жительство (Karta stałego pobytu), или PESEL UKR.

Поступление происходит на конкурсной основе. Но стоит учесть, что не все вузы имеют бесплатную форму обучения для украинцев.

Бесплатно учиться украинцы могут в таких ЗВО Польши:

Вроцлавской политехнике;

Ягеллонском университете;

Краковском государственном экономическом университете;

Государственном университете "Люблинская политехника";

Государственном университете Марии Кюри-Склодовской;

Варшавском университете экономики.

Также украинцы могут поступить на бесплатной основе в техникумы Польши после 9 – 10 классов.

К теме Можно учиться бесплатно: как украинцу поступить в университет в Чехии

Какие документы нужны для поступления

Для поступления абитуриентам нужно подготовить пакет документов, сделать присяжный перевод и поставить апостиль.

Необходимый пакет документов содержит:

аттестат и приложение к аттестату о получении полного общего среднего образования или диплом бакалавра и приложение (при поступлении на магистратуру);

медицинскую справку формы № 086/о;

4 цветные фотографии размером 3,5 × 4,5 см;

ксерокопия украинского паспорта - основные страницы с отметками паспорта;

ксерокопия заграничного паспорта;

свидетельство о рождении (для несовершеннолетних);

разрешение от родителей на обучение в Польше (для несовершеннолетних), которое заверено нотариально;

сертификат, подтверждающий знание польского или английского (в зависимости от выбранного языка обучения);

результаты НМТ при необходимости.

Мы также рассказывали, какой уровень языка нужен украинцам для поступления в вузы Польши.