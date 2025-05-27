Але для цього потрібно виконати певні вимоги. Про це інформує 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Де можна вступити на безплатну форму навчання

Українці можуть претендувати на безоплатну форму навчання у Польщі, якщо відповідають таким вимогам:

знають польську на рівні С1, і це підтверджує Державний сертифікат;

мають карту поляка, або посвідку на проживання (Karta stałego pobytu), або PESEL UKR.

Вступ відбувається на конкурсній основі. Але варто врахувати, що не всі виші мають безплатну форму навчання для українців.

Безплатно навчатись українці можуть у таких ЗВО Польщі:

Вроцлавській політехніці;

Ягеллонському університеті;

Краківському державному економічному університеті;

Державному університеті "Люблінська політехніка";

Державному університеті Марії Кюрі-Склодовської;

Варшавському університеті економіки.

Також українці можуть вступити на безкоштовній основі до технікумів Польщі після 9 – 10 класів.

До теми Можна вчитись безоплатно: як українцеві вступити в університет у Чехії

Які документи потрібні для вступу

Для вступу абітурієнтам потрібно підготувати пакет документів, зробити присяжний переклад та поставити апостиль.

Необхідний пакет документів містить:

атестат і додаток до атестата про отримання повної загальної середньої освіти або диплом бакалавра і додаток (при вступі на магістратуру);

медичну довідку форми № 086/о;

4 кольорові фотографії розміром 3,5 × 4,5 см;

ксерокопія українського паспорта - основні сторінки з відмітками паспорта;

ксерокопія закордонного паспорта;

свідоцтво про народження (для неповнолітніх);

дозвіл від батьків на навчання у Польщі (для неповнолітніх), який завірений нотаріально;

сертифікат, який підтверджує знання польської або англійської (залежно від обраної мови навчання);

результати НМТ за потреби.

Ми також розповідали, який рівень мови потрібний українцям для вступу у виші Польщі.