Бабак сделал важное заявление об образовательных потерях в Украине и возвращении ГИА
В Украине почти нет централизованной и эффективной системы среза образовательных потерь или достижений. Их измеряют благодаря международным исследованиям.
Об этом во время прессбрифинга 5 апреля рассказал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, информирует 24 Канал.
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Бабак сделал важное заявление об образовательных потерях и ГИА
Бабак подчеркнул, что, к сожалению, вынужден констатировать, что в Украине централизованной и эффективной системы среза образовательных потерь или достижений, в принципе, почти нет.
По словам нардепа, ВНО или НМТ нельзя считать системой образовательной аналитики или оценки образовательных достижений, ведь это механизм для поступления в университеты, а не механизм, тестирующий знания на выходе из школы.
Поэтому один из законопроектов, который зарегистрировал наш Комитет, и на ближайшем заседании Верховной рады ожидаем рассмотрение, это законопроект о возвращении государственной итоговой аттестации. Она могла бы стать одним из элементов этой системы общенационального оценивания знаний,
– рассказал глава образовательного комитета.
В настоящее время, уточнил он, в Украине пользуются данными международных исследований, проводимых OISD. В частности, тест PISA, который раз в 4 года осуществляет срез знаний или оценку знаний 15-летних учеников.
Последнее исследование, уточнил Бабак, прошло в октябре 2022 года. В октябре 2023 года в Украине ожидают детальный анализ и результаты.
Также нардеп добавил, что вопросы образовательных потерь в Украине будут обсуждаться на заседании профильного комитета Рады.
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Лисовой назвал самую большую проблему украинского образования
- Министр образования и науки Оксен Лисовой назвал самую большую проблему украинского образования.
- Он считает, что таково формирование толерантности к коррупции в процессе обучения.
- Лисовой подчеркнул, что будет постоянно обращать внимание на то, что в образовании наибольшей проблемой является формирование толерантности к коррупции в процессе обучения. Особенно в высшем образовании.
- Министр также акцентировал, что в этом контексте следует говорить о бытовой коррупции в высшем образовании, об управлении имуществом в вузах и об органах сертификации и лицензирования.