Как правильно на украинском языке назвать гладиолус

Украинцы часто могут "грешить" суржиковыми словами. Даже называя те или иные цветы.

Однако не стоит портить наш язык и красивые цветы суржиковыми названиями. І Образование 24 подскажет, как этого не делать.

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Как назвать гладиолус на украинском языке

Многие украинцы могут задумываться, как правильно назвать травянистое декоративное растение семейства петуховых с мечевидными листьями и крупными цветками различных цветов.



Гладиолус как будет на украинском / Depositphotos

Часть земляков называет эти цветы "гладіолусами". Другие же могут называть "косариками".

Заметим: хотя многие украинцы могут избегать слово "гладіолус" как не присущее нашему языку, все же словари его фиксируют.

Поэтому вы можете называть эти цветы и так, и так.

Как сказать "сладкоежка" на украинском

Мы также рассказывали вам, как правильно на украинском назвать "сладкоежку".

Так, украинцы часто употребляют кальку с русского.

Но в нашем языке есть красивое слово на замену.

Как назвать человека, который любит сладкое, правильно, читайте по ссылке.