Глава МОН подал свою диссертацию на проверку и дал обещание
Источник:Оксен Лисовой
Новоназначенный глава Минобразования Оксен Лисовой подал свою диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. Все потому, что на днях его обвинили в плагиате.
Министр подчеркнул, что с нетерпением ждет результатов. При этом добавил, что если в его работе обнаружат нарушения, откажется от степени кандидата наук.
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Глава МОН подал диссертацию на проверку
Министр подчеркнул: как только получит вывод – публично его обнародует.
В случае выявления каких-либо нарушений новой культуры академической добродетели, к формированию которой от меня будет особое внимание, откажусь от ученой степени кандидата наук,
– акцентировал Лисовой.
Также заявил, что "держаться за какие-либо звания" не намерен. Его цель в должности министра образования и науки – реформы и качественное образование глобального уровня.
Также Лисовой заявил, что подал правительству предложения по изменениям в нормативной базе. Они будут разрешать гражданам Украины добровольно отказаться от ученой степени и всех надбавок. Сэкономленные средства государство сможет направить в пользу развития науки, обороны или восстановления.
Депутаты уже готовят внесение конкретных изменений в законодательство по всему комплексу вопросов академической добродетели, которые будут иметь широкую поддержку МОН Украины,
– уточнил министр.
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Лисового обвинили в плагиате: коротко
- 21 марта Верховная Рада назначила на должность министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
- Оксен Лисовой – воин, научный работник и директор Малой академии наук.
- Однако нового главу МОН уже успели обвинить в плагиате.
- Речь идет о кандидатской диссертации по философии, которую Лисовой защитил в 2012 году.
- Об истории с плагиатом узнали на фоне положительных отзывов о новоизбранном министре. Впервые это было опубликовано на странице "Украинского движения пацифистов". Эта организация известна тем, что выступает за "мирное окончание войны и права каждого человека на отказ от военной службы". Основателем которой является журналист из Ивано-Франковска Руслан Коцаба. Его обвиняют в госизмене.
- Член образовательного комитета Верховной Рады Наталья Пипа подтвердила то, что в диссертации Лисового есть ошибка. Однако она не столь масштабна, чтобы не назначать автора работы на должность министра, считает Пипа.
- В МАН сообщили, что Оксен Лисовой заявил о своей нулевой толерантности к академической нечестности.