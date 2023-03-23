Глава МОН подал свою диссертацию на проверку и дал обещание

Министр подчеркнул, что с нетерпением ждет результатов. При этом добавил, что если в его работе обнаружат нарушения, откажется от степени кандидата наук.

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Министр подчеркнул: как только получит вывод – публично его обнародует.

В случае выявления каких-либо нарушений новой культуры академической добродетели, к формированию которой от меня будет особое внимание, откажусь от ученой степени кандидата наук,

– акцентировал Лисовой.

Также заявил, что "держаться за какие-либо звания" не намерен. Его цель в должности министра образования и науки – реформы и качественное образование глобального уровня.

Также Лисовой заявил, что подал правительству предложения по изменениям в нормативной базе. Они будут разрешать гражданам Украины добровольно отказаться от ученой степени и всех надбавок. Сэкономленные средства государство сможет направить в пользу развития науки, обороны или восстановления.

Депутаты уже готовят внесение конкретных изменений в законодательство по всему комплексу вопросов академической добродетели, которые будут иметь широкую поддержку МОН Украины,

– уточнил министр.

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