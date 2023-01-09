Вызовы, рекорды и перспективы во время войны: главные события в сфере образования в 2022 году

Полномасштабная война России против Украины значительно усложнила процесс обучения в нашем государстве. Однако, несмотря на все трудности, украинцы не только не сдались, но могут похвастаться достижениями на международной арене.

Так, украинские педагоги и ученики в прошлом столкнулись со значительными вызовами, однако получили и хорошие перспективы. О основных событиях в сфере образования в 2022 году читайте в материале.

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Главные события в сфере образования в 2022 году

Ассоциация инновационного и цифрового образования назвала главные вызовы и победы в украинском образовании в 2022 году.

Вызов года

Война повлекла за собой угрозу остановки обучения в учебных заведениях Украины. Однако благодаря общим усилиям педагогов, чиновников и волонтеров дети и студенты смогли не только завершить учебный год, но и учиться очно. Конечно, там, где разрешала ситуация безопасности.

Также из-за войны абитуриенты не могли сдавать ВНО в 2022 году. Однако вместо него решали тесты в рамках НМТ – Национального мультипредметного теста.

Еще одним вызовом в прошлом году было оказание должной психологической помощи, в том числе детям. По данным Минздрава, более 15 миллионов украинцев из-за нападения России будут нуждаться в такой помощи. Следовательно, для преодоления этой проблемы создали Экосистема психологической помощи в сфере образования. В нее входят ведущие специалисты Украины, Израиля, США, Всемирной организации здравоохранения и т.д.

Проект года

Из-за вторжения России более 10 миллионов украинцев стали вынужденными переселенцами. Еще более 6 миллионов – беженцами. Чтобы помочь, наше государство инициировало запуск таких проектов:

Национальный Кадровый Резерв – призванный запустить в Украине эффективный социальный лифт, который поможет украинцам найти работу или открыть собственное дело благодаря искусственному интеллекту.

Сеть Украинских Образовательных Хабов – цель – научить переселенцев и беженцев актуальных профессий. Также помочь детям учиться по украинской программе в разных странах мира.

Помощь года

Из-за полномасштабной войны в 2022 году учеников и их родителей беспокоил вопрос завершения учебного года. Решить его помогли, в частности, ведущие украинские дистанционные школы. Оптима и Атмосферная школа В этих учебных заведениях дети смогли учиться по украинской государственной программе и вовремя завершить учебный год.

Возможность года

В 2022 году украинцы активно изучали английский язык. Самым массовым образовательным онлайн-проектом Украины Национальная книга рекордов признала Всеукраинский проект обучения английскому языку Lingva.Skills. На этой платформе украинцы выполнили более 180 миллионов упражнений.

Цифровизация года

В 2022 году весь мир помогал детям из Украины учиться в условиях войны. Так, в прошлом году наше государство получило большое количество ноутбуков и планшетов для учеников и педагогов: более 46 тысяч от Google и ЮНЕСКО, почти 17 тысяч – от Hewlett-Packard, 6 тысяч – от правительства Республики Корея, около 5 тысяч – от ЮНИСЕФ, 2 тысячи – от Save the children и т.д.

Перспектива года

Более 10 тысяч молодых украинцев, которые находятся в нашем государстве и в 14 странах мира, посещают уроки Навыки для успешной жизни Благодаря этому проекту дети получат немалые перспективы. Как и благодаря Национальной Школе Управленцев, которая способствует повышению квалификации руководителей учебных заведений. Их обучают ведущие украинские и международные эксперты.

Награда года

В 2022 году Европейская ассоциация международного образования отметила сферу высшего образования Украины премией "EAIE-2022" в категории "Визия и лидерство".

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Рекорд года

В эту номинацию попали два образовательных проекта. Они при этом в 2022 году вошли в Национальную книгу рекордов. Это:

Самый массовый урок в Украине под названием "Возвращаюсь к учебе" – состоялся в прямом эфире национального телемарафона 1 сентября с участием первой леди Украины Елены Зеленской, главы МОН Сергея Шкарлета и украинских звезд: Тины Кароль, Тараса Тополи, Александра Педана и Евгения Клопотенко.

Флешмоб "Совместно бди" – состоялся 10 октября по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской специально ко Всемирному дню психического здоровья. Он объединил более 5 тысяч детей из разных уголков Украины.

Традиция года

Уже второй год успешно проходит в школах Всеукраинский проект по профориентации и построению карьеры "Выбери профессию своей мечты".

Более 100 тысяч учащихся 7 – 11 классов прошли профориентационное тестирование. Оно же определяет способности подростков к профессиям. Школьники смогли также создали собственное интерактивное резюме. Всего проект охватил более 2 миллионов человек.

Следовательно Минобразования приняло решение в дополнение к свидетельству о получении полного общего среднего образования вписывать сведения о тестировании по профориентации. Чтобы ученики, которые завершают 9 – й класс, понимали свои способности и дальнейший профессиональный путь.

Инновация года

Даже в столь трудный для страны год в Украине появляются самые современные образовательные технологии. При этом они будут доступны всем украинским детям. Так, на базе украинских образовательных хабов успешно стартовал пилотный проект по применению технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности для массового обучения учащихся общеобразовательных учебных заведений.

Именно такими были образовательные вызовы, достижения, победы в самый тяжелый за годы независимости для Украины год – 2022 год.