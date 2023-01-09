Так, українські освітяни та учні минулоріч зіштовхнулися зі значними викликами, проте отримали й хороші перспективи. Про головні події у сфері освіти у 2022 році читайте у матеріалі.

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Головні події у сфері освіти у 2022 році

Асоціація інноваційної та цифрової освіти назвала головні виклики та перемоги в українській освіті у 2022 році.

Виклик року

Війна спричинила загрозу зупинення навчання у закладах освіти України. Однак завдяки спільним зусиллям освітян, чиновників та волонтерів діти та студенти змогли не лише завершити навчальний рік, а й вчитися очно. Звичайно, там, де дозволяла безпекова ситуація.

Також через війну абітурієнти не могли складати ЗНО у 2022 році. Однак замість нього вирішували тести у межах НМТ – Національного мультипредметного тесту.

Ще одним викликом у минулому році було надання належної психологічної допомоги, зокрема дітям. За даними МОЗ, понад 15 мільйонів українців через напад Росії потребуватимуть такої допомоги. Відтак для подолання цієї проблеми створили Екосистему психологічної допомоги у сфері освіти. До неї входять провідні фахівці з України, Ізраїлю, США, Всесвітньої організації охорони здоров'я тощо.

Проєкт року

Через вторгнення Росії понад 10 мільйонів українців стали вимушеними переселенцями. Ще понад 6 мільйонів – біженцями. Аби допомогти, наша держава ініціювала запуск таких проєктів:

Національний Кадровий Резерв – покликаний запустити в Україні ефективний соціальний ліфт, який допоможе українцям знайти роботу чи відкрити власну справу завдяки штучному інтелекту.

Мережа Українських Освітніх Хабів – має на меті навчити переселенців та біженців актуальних професій. Також допомогти дітям вчитися за українською програмою у різних країнах світу.

Допомога року

Через повномасштабну війну у 2022 році учнів та їхніх батьків непокоїло питання завершення навчального року. Вирішити його допомогли, зокрема, провідні українські дистанційні школи – "Оптіма" та "Атмосферна Школа". У цих закладах освіти діти змогли вчитися за українською державною програмою і вчасно завершити навчальний рік.

Можливість року

У 2022 році українці досить активно вивчали англійську мову. Наймасовішим освітнім онлайн-проєктом України Національна книга рекордів визнала Всеукраїнський проєкт навчання англійської мови Lingva.Skills. На цій платформі українці виконали понад 180 мільйонів вправ.

Цифровізація року

У 2022 році весь світ допомагав дітям з України вчитися в умовах війни. Так, минулого року наша держава отримала велику кількість ноутбуків та планшетів для учнів і освітян: понад 46 тисяч від Google та ЮНЕСКО, майже 17 тисяч – від Hewlett-Packard, 6 тисяч – від уряду Республіки Корея, близько 5 тисяч – від ЮНІСЕФ, 2 тисячі – від Save the children тощо.

Перспектива року

Понад 10 тисяч молодих українців, які перебувають у нашій державі та у 14 країнах світу, відвідують уроки "Навички для успішного життя". Завдяки цьому проєктові діти отримають чималі перспективи. Як і завдяки Національній Школі Управлінців, яка сприяє підвищенню кваліфікації керівників закладів освіти. Їх навчають провідні українські та міжнародні експерти.

Нагорода року

У 2022 році Європейська асоціація міжнародної освіти відзначила сферу вищої освіти України премією "EAIE-2022" у категорії "Візія та лідерство".

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Рекорд року

До цієї номінації потрапило два освітніх проєкти. Вони при цьому у 2022 році увійшли до Національної книги рекордів. Це:

Наймасовіший урок в Україні під назвою "Повертаюся до навчання" – відбувся у прямому ефірі національного телемарафону 1 вересня за участю першої леді України Олени Зеленської, очільника МОН Сергія Шкарлета та українських зірок: Тіни Кароль, Тараса Тополі, Олександра Педана та Євгена Клопотенка.

Флешмоб "Спільно дбай" – відбувся 10 жовтня за ініціативи першої леді України Олени Зеленської спеціально до Всесвітнього дня психічного здоров'я. Він об'єднав понад 5 тисяч дітей з різних куточків України.

Традиція року

Вже другий рік поспіль успішно триває у школах Всеукраїнський проєкт з профорієнтації та побудови кар'єри "Обери професію своєї мрії".

Понад 100 тисяч учнів 7 – 11 класів пройшли профорієнтаційне тестування. Воно натомість визначає здібності підлітків до професій. Школярі змогли також створили власне інтерактивне резюме. Загалом проєкт охопив понад 2 мільйони осіб.

Відтак Міносвіти ухвалило рішення у додаток до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти вписувати відомості про тестування з профорієнтації. Аби учні, які завершують 9 – й клас розуміли свої здібності та подальший професійний шлях.

Інновація року

Навіть у такий важкий для країни рік в Україні з'являються найсучасніші освітні технології. При цьому вони будуть доступні всім українським дітям. Так, на базі українських освітніх хабів успішно стартував пілотний проєкт щодо застосування технологій віртуальної (VR) та доповненої (AR) реальності для масового навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Саме такими були освітні виклики, здобутки, перемоги у найважчий за роки незалежності для України рік – 2022.