Она не "глазунья" – на украинском это блюдо называется по-другому
- На украинский язык "глазунья" переводится как "оката яєчня".
- Рекомендуется использовать украинские названия для блюд из яиц и ингредиентов.
Любите блюда из яиц? А замечали ли вы, что даже в них закрались русизмы.
В рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно!", 24 Канал рассказывает как на украинский переводится "глазунья", ссылаясь на @sametak1064.
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Как же будет "глазунья"
Готовили на завтрак "яишницу глазунью"? Знайте – такого блюда в украинском языке нет – это русизм.
Это вкусное и полезное утреннее блюдо, у которого не размешан желток с белком, имеет свое название – "оката яєшня". А объяснение очень простое – в украинском языке нет слова глаза, но есть – "очі".
Поэтому запомните название блюда и на чем оно готовится:
- не яичница – а "яєчня" или "яєшня";
- не глазунья – а "оката яєчня";
- не яичница-болтунья – а "яєчня зі збитих яєць" или омлет
- не растительное масло – а "олія";
- не сливочное масло – а "вершкове масло";
- а еще его не "жарят" – а "смажать".
Блюд из яиц много и готовить их можно разным способом. А еще яйца могут быть как отдельным блюдом, так и компонентом других блюд – как теста для вкусных пончиков или пампушек.
А о вареных яйцах следует сказать по-украински:
не яйцо в смятку – а яйцо сваренное "вкруту" (когда желток жидкий) или "круте".
Как назвать "глазунью": смотрите видео
А есть яйца на завтрак еще и очень полезно. Они закрывают сразу несколько потребностей организма: дольше дают чувство сытости, потому что содержат белок; улучшают работу мозга – бдительность и внимание; положительно влияют на зрение.
Смакуйте полезный продукт и говорите на украинском!