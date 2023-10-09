Победительница Global Teacher Prize Ukraine 2023 назвала сверхзадачу украинских воспитателей

В Украине назвали победителей премии Global Teacher Prize Ukraine 2023. Награду получила и воспитательница садика из Харькова Виктория Душина.

Педагогиня получила грант в размере 1 миллиона гривен. Победители премии были награждены в эфире национального телемарафона.

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Каковы задачи воспитателей в Украине

Воспитательница харьковского детсада Виктория Душина получила награду в номинации "Дошколия". Она призналась: ее 24 февраля длилось почти три недели. Началось в 5 утра, когда позвонила мама.

Я пришла с детьми в свое дошкольное учреждение, где прожила эти три недели. Когда мы приехали в деревню, детей было много, ученикам было чем заниматься, школы хоть как-то работали, а детские сады – нет",

– рассказала воспитательница.

И добавила, что попросила у сельского головы выделить помещение для проведения занятий с дошкольниками.

Воспитатели важны, потому что без их труда в школе учителям будет тяжело дальше работать. В дошке закладывают такие вещи как любовь, умение заботиться, помогать, делиться. Они нужны дальше в жизни,

– подчеркнула Душина.

И отметила: задача воспитателей – научить детей любить Украину, свой язык и заботиться друг о друге. Но есть еще и сверхзадача – воспитать духовно зрелую нацию, которая будет двигаться в том направлении, в котором сочтет нужным.

Наши дети должны вырасти свободными людьми в свободной стране,

– резюмировала Душина.

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Что рассказал о педагогике Оксен Лисовой

Министр образования Оксен Лесной рассказал: Виктория после вынужденного переезда в область создала в библиотеке местного клуба садик для малышей, которые так же убегали от войны. Впоследствии уже в Харькове продолжила поддерживать детей и родителей.

Даже в рамках онлайн-обучения воспитательница придумывала разные формы взаимодействия с детьми. Также с детьми поддерживала ВСУ. Они вместе в саду пекли и угощали пиццей пограничников, рисовали листовки и создавали обереги для военных, учили песни, стихи и декламировали их солдатам.

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Кто стал победителем Global Teacher Prize Ukraine 2023