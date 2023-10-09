Несокрушимая учительница из Харьковщины пережила плен и победила на Global Teacher Prize Ukraine 2023

Она стала одной из 5 лучших педагогов в этом году. Учительница, как и другие, получила грант на миллион гривен.

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Учительница Лариса Фесенко победила на Global Teacher Prize Ukraine 2023

Педагогиня победила в номинации "Несокрушимость". Она отметила, что 24 февраля 2022 года была на работе. Директор все время координировала работу учителей.

Мы делали все возможное и невозможное. В наше село оккупанты наведывались не так часто. Мы могли закончить учебный год по украинской программе в дистанционном режиме. О том, что попаду в плен, даже в страшных снах не представляла. Перед глазами пробежала вся моя жизнь,

– рассказала победительница премии.

Российские оккупанты сказали педагогине, что она больше не вернется на свою работу.

Сказали: "Забудьте все, вас уже нет". Но я рассказывала сокамерницам о своей школе, как мне там хорошо работалось,

– вспомнила она.

Лариса Фесенко также рассказала: педагоги учат детей развиваться, овладевать разными навыками, иметь свое личное мнение, любить Украину и быть патриотами своего государства.

К слову, награду преподавательнице вручила парамедикиня Юлия Паевская с позывным "Тайра", которая также пережила российский плен.

"Тайра" при этом подчеркнула: россияне, когда заходили в наши города и поселки, шли в школы и библиотеки. Забирали наши украинские книги, учебники, даже вышиванки и флаги. Первой их целью были волонтеры и учителя, потому что именно культура формирует нацию.

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Кто стал победителем Global Teacher Prize Ukraine 2023