Объявили полуфиналистов премии Global Teacher Prize Ukraine 2025. Они будут бороться за звание лучшего в этом году.

Это 50 педагогов, которые ежедневно доказывают: учитель – лидер, наставник и агент изменений. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Освиторию.

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Кто вошел в топ учителей 2025 года?

Эти педагоги работают в разных уголках Украины, преподают разные предметы, имеют разный опыт, но всех их объединяет одно: они меняют будущее. Своими подходами, идеями и примером. Они являются вдохновением для детей, коллег и целого образовательного сообщества.

Список лучших в этом году:

Аринархова Анна Александровна – Киев – Химия, Познаем природу, STEM;

Атамасенко Евгений Михайлович – поселок Калиновка Киевской области – Химия, курс STEM;

Бабак Мария Алексеевна – город Ивано-Франковск – Украинский язык и литература;

Бабенко Владимир Петрович – Полтава – Информатика;

Белякова Юлия Александровна – Запорожье – Английский язык;

Белоголовко Марина Васильевна – Черновцы – Английский язык;

Большакова Елена Анатольевна – Кременчуг – Начальные классы Начальные классы;

Бородин Алексей Иванович – село Софиевская Борщаговка Киевской области – Начальные классы;

Бутурлим Татьяна Ивановна – Нежин Черниговской области – Украинский язык и литература;

Власенко Людмила Сергеевна – Житомир – Украинский язык и литература Украинский язык и литература;

Власова Наталья Сергеевна – Днепр – История, Гражданское образование;

Власюк Василий Васильевич – Славута Хмельницкой области – Украинский язык и украинская литература, Зарубежная литература;

Гарбовская Тамара Васильевна – Поповка Полтавской области – Украинский язык и литература, Зарубежная литература;

Головань Виктория Валерьевна – Киев – Биология, Химия;

Деменик Людмила Ростиславовна – Луцк – Физика, Астрономия, Интегрированный курс "Познаем природу", STEM;

Желебовская Виктория Николаевна – Одесса – Начальные классы;

Ищенко Надежда Петровна – Новоукраинка Кировоградской области – Информатика, Технологии, Черчение;

Кондратюк Виктор Иванович – Коростышев Житомирской области – Математика, Физика, Астрономия;

Кравчук Константин Григорьевич – Хмельницкий – Изобразительное искусство, Информатика;

Лебедь Марина Алексеевна – Полтава – Украинский язык и украинская литература, Зарубежная литература;

Литвинова Елена Александровна – Киев – Коррекционно-развивающие занятия для учащихся с особыми образовательными потребностями;

Обидченко Оксана Александровна – Волноваха Донецкой области / город Чертков Тернопольской области - Украинский язык и литература, Зарубежная литература;

Ометюх Юлия Ярославовна – Львов – Искусство;

Пахомов Юрий Дмитриевич – Ивано-Франковск – Химия, Познаем природу;

Первова Марина Марковна – Николаев – Английский язык;

Перехрист Наталья Андреевна – Тернополь – Информатика, Английский язык;

Пичкур Богдан Анатольевич – Махновка Винницкой области – География, Познаем природу, Моя планета Земля, Робототехника, Защита Украины;

Плющ Юлия Олеговна – Костополь Ровенской области – Начальные классы;

Погрибняк Ольга Сергеевна – Киев – История;

Полякова Наталья Александровна – Запорожье – Английский язык;

Пономарец Ирина Александровна – Пологи Запорожской области – Английский язык, Страноведение (США, Великобритания), Основы медиаграмотности;

Попадюк Николай Николаевич – Черновцы – История, Гражданское образование, Правоведение, Основы критического мышления и международное гуманитарное право;

Попович Алексей Васильевич – Вашковцы Черновицкой области – История, Основы правоведения, Гражданское образование;

Примаченко Сергей Владимирович – Софиевская Борщаговка Киевской области – Химия;

Проць Елена Романовна – Морозовичи Львовской области – Украинский язык, Украинская литература, Зарубежная литература;

Радченко Яна Андреевна – Умань Черкасской области – Украинский язык и литература;

Роботницкая Екатерина Александровна – Киев – Украинский язык;

Романов Максим Вячеславович – Харьков – География;

Рутковская Алена Михайловна – Киев – Английский язык;

Савицкая Анна Федоровна – Шептицкий Львовской области – Информатика;

Сакович Людмила Сергеевна – Львов – Украинский язык и литература, Зарубежная литература, Польский язык;

Сербин Ольга Васильевна – Калуш Ивано-Франковской области – Украинский язык и литература;

Сергиенко Всеволод Сергеевич – Безлюдовка Харьковской области – История, правоведение;

Серик Ольга Вадимовна – Чугуев Харьковской области – Биология, Экология, География "Познаем природу";

Сидоренко Ярослав Игоревич – Кропивницкий Кировоградской области – Английский язык;

Стецюк Андрей Сергеевич – Черкассы – История;

Сушко Татьяна Николаевна – Ирпень Киевской области – Начальные классы и Украинский язык;

Тарасюк Александр Николаевич – Владимир Волынской области – История, факультатив "Предпринимательство в действии";

Телец Юрий Владимирович – Киев – Украинский язык и литература;

Телишевская Лилия Степановна – Львов – Украинский язык и литература;

Чернюк Алена Валерьевна – Николаев – Немецкий язык;

Черняк Ольга Евгеньевна – Украинск Донецкой области – Информатика, Основы здоровья, "Здоровье, безопасность, благосостояние";

Шаламов Руслан Васильевич – Харьков – Биология и экология;

Штефан Лина Леонидовна – Харьков – Украинский язык, Украинская литература, Зарубежная литература.

Заметим, что в этом году в список полуфиналистов вошли 54 педагога вместо традиционных 50 – из-за одинакового количества баллов на границе рейтинга.

1 сентября объявят имена десяти финалистов премии. 4 октября, во Всемирный день учителя, назовут имя победителя конкурса. Он или она получит 1 миллион гривен на воплощение своей образовательной мечты.

Напомним, что украинская учительница Леся Павлюк попала в список 50 лучших педагогов мира.