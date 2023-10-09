23-летний львовянин победил на Global Teacher Prize Ukraine 2023: как он разрушает стереотипы

23-летний учитель Петр Ситек из Львова стал одним из лауреатов национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2023. Он преподает гражданское образование.

Премию педагог получил за новые подходы в преподавании с элементами лидерства и менторства. Учитель преподает в одной из львовских школ.

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23-летний львовянин победил на Global Teacher Prize Ukraine 2023

Одной из особенностей его преподавания является то, что Петр учит учащихся не скрывать чувства. В частности, отмечает, что каждый человек может испытывать печаль, радость, недовольство, удовольствие. Его уроки часто проходят в неформальной атмосфере. Педагог посвящает занятия важным темам.

Петр излагает дебаты и менторство и считает, что они важны в формировании личности учащегося. Учитель также уверен, что нужно менять подходы к образованию.

Сконцентрироваться на том, какие личности мы помогаем формировать. А не на знаниях, которые они получают. Поскольку в этом деле главное вдохновить, и тогда уже никто не сможет остановить людей, желающих получить знания. Я верю, что именно образование способно изменить мир,

– писал Ситек в заявке.

Кстати, награду ему вручала первая леди Украины Елена Зеленская.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима" , обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Ситек также получил грант на миллион гривен на воплощение своей образовательной мечты.

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Что известно о Global Teacher Prize Ukraine Это ежегодная национальная премия для учителей – агентов образовательных изменений. Ее с 2017 года в Украине организует общественный союз "Освіторія". Премия имеет целью отметить достижения учителя не только относительно своих учеников, но и общества, а также акцентировать на важности педагогов в Украине. В этом году Global Teacher Prize Ukraine собрала более полутысячи историй учителей со всей Украины.

Кто стал победителем Global Teacher Prize Ukraine 2023