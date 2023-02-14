ГИА в школах Украины вернут: в МОН рассказали детали

Государственную итоговую аттестацию в школах Украины вернут. Но уже после завершения военного положения на территории нашего государства.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Минобразования Сергей Шкарлет. При этом уточнил, что до победы Украины в войне с Россией ГИА ученики не будут сдавать.

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Когда в школах Украины вернут ГИА

Министр подчеркнул, что государственную итоговую аттестацию в школах отменили из соображений безопасности и для того, чтобы не прибавлять во время войны детям стресса. Поэтому, подчеркнул Шкарлетт, МОН принял решение на время военного положения учеников 4 и 9 классов освободить от составления ГИА. К слову, в 2022 году они также не проходили аттестацию из-за войны.

Зато после завершения военного положения сдачи ГИА в школах нашего государства вернут, заверил глава МОН. При этом подчеркнул, что на сегодняшний день в учебных заведениях есть другие инструменты проверки знаний, поэтому добавлять стресса детям неуместно.

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ГИА в украинских школах отменили: коротко