ГИА в школах Украины вернут: в МОН рассказали детали
Государственную итоговую аттестацию в школах Украины вернут. Но уже после завершения военного положения на территории нашего государства.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Минобразования Сергей Шкарлет. При этом уточнил, что до победы Украины в войне с Россией ГИА ученики не будут сдавать.
Важно ГИА в украинских школах отменили: вступил в силу закон
Когда в школах Украины вернут ГИА
Министр подчеркнул, что государственную итоговую аттестацию в школах отменили из соображений безопасности и для того, чтобы не прибавлять во время войны детям стресса. Поэтому, подчеркнул Шкарлетт, МОН принял решение на время военного положения учеников 4 и 9 классов освободить от составления ГИА. К слову, в 2022 году они также не проходили аттестацию из-за войны.
Зато после завершения военного положения сдачи ГИА в школах нашего государства вернут, заверил глава МОН. При этом подчеркнул, что на сегодняшний день в учебных заведениях есть другие инструменты проверки знаний, поэтому добавлять стресса детям неуместно.
Читайте Должен ли выпускник составлять НМТ, если не планирует поступать в вуз
ГИА в украинских школах отменили: коротко
- В Украине во время военного положения отменили прохождение учениками государственной итоговой аттестации.
- Приказ МОН об отмене ГИА в 4-х и 9-х классах в 2023 году вступил в силу 13 февраля.
- Он стремится сохранить жизнь и здоровье учащихся в условиях военного положения.
- К слову, недавно правительство предлагало ВРУ отменить ГИА в 2023 году.
- В 2022 году из-за войны в Украине школьники также не составляли государственную итоговую аттестацию. В частности, речь идет об учениках 4 и 9 классов.
- 11-классники сдавали ВНО в форме национального мультипредметного теста (НМТ) и по его результатам поступали в вузы.
- В 2023 году 11-классники также будут сдавать НМТ.