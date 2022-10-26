Будет травить российской пропагандой: коллаборантка в одном из облцентров Украины будет дальше учить детей
Источник:Сергей Горбачев
В Украине продолжают выявлять коллаборантов, поддерживающих Россию и ее агрессию против Украины. Среди предателей есть немало учителей.
Недавно педагога-коллаборанта обнаружили в Харьковской области. А теперь предательницей оказалась учительница в Житомире.
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Учительница из Житомира будет в дальнейшем русифицировать детей
Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев сообщил, что суд признал виновной в коллаборационизме учительницу из Житомира. Однако она будет в дальнейшем работать с детьми.
Расскажет им об "адномнароде", называя трагедию Бучи "фейком",
– заметил Горбачев.
Образовательный омбудсмен уточнил, что учителя-коллаборанта должны были наказать лишением права работать по профессии сроком на 10 лет. Но учительнице из Житомира не запретили работать в школе. По словам Горбачева, она снова сможет "травить детей российской пропагандой". Образовательный омбудсмен при этом считает, что "что-то не так в наших законах...".
В Харьковской области также обнаружили коллаборантку среди педагогов
- В Харьковской области СБУ задержала и сообщила о подозрении в коллаборационизме директору лицея.
- Она внедряла образовательные стандарты России на территории области.
- Работала "педагог" в поселке городского типа Великий Бурлук. Этот населенный пункт находился под оккупацией России в течение февраля – сентября 2022 года.
- Российские стандарты в лицее коллаборантка начала вводить с конца июля. Предварительно получила такое указание от так называемого "председателя" оккупационной администрации Великого Бурлука.
- Подчиненным учителям директор сообщила, что с 1 сентября обучение в лицее будет на русском языке и по российской программе и учебникам оккупантов. Книги из России завезли в учебное заведение в начале учебного года.
- За противоправную деятельность этой "учительнице" грозят исправительные работы, тюрьма, а также лишение права учительствовать и возглавлять учебное заведение сроком на 10 – 15 лет.
Всех учителей на деоккупированных территориях сочтут предателями
Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев рассказал, что согласно Уголовному кодексу, работающего на оккупанта будут считать коллаборантом. При этом подобный человек получит наказание за свою деятельность. Однако, по словам Горбачева, часто учителям угрожают оккупационные "власти". Поэтому они вынуждены работать по принуждению, ведь боятся за свою жизнь и жизнь своих родных. Хотя есть и такие, которые паля вышиванки и помогают организовывать "референдумы".
Так что образовательный омбудсмен убежден, что статья № 111 – 1 Уголовного Кодекса нуждается в уточнении.