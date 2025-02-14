В Украине стартовало обновление Государственного стандарта начального образования

Министерство образования и науки Украины начало обновление Государственного стандарта начального образования. В течение февраля-марта рабочая группа будет анализировать семилетний опыт внедрения действующего стандарта.

И предложит изменения для повышения эффективности обучения. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Государственный стандарт начального образования обновляют

В ведомстве отмечают, что семь лет внедрения действующего стандарта дали неоценимый опыт.

Мы увидели, какие подходы работают эффективнее, где нужны дополнительные инструменты, как сделать обучение результативным. Особенно важно учесть опыт организации образования в условиях войны и дистанционного обучения,

– рассказывает заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева.

МОН привлекло к работе специалистов отрасли и ведущих экспертов. Особую роль в рабочей группе играют опытные учителя-практики, среди которых – Леся Павлюк, учительница начальных классов из Ивано-Франковска, которая вошла в 50 лучших учителей мира по версии Global Teacher Prize 2025.

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Какие аспекты будут улучшать

Рабочая группа сосредоточилась на нескольких ключевых направлениях:

Обновление цели и ценностей. Пересмотр формулировки цели начального образования и ее согласование с общей целью среднего образования. Уточнение ценностных ориентиров в соответствии с вызовами современности и действующего законодательства.

Результаты обучения. Упорядочение требований к обязательным результатам обучения по всем образовательным областям. Особое внимание уделено их связи с требованиями Государственного стандарта базового среднего образования.

Компетентностный подход. Развитие компетентностного потенциала для каждой образовательной области и базовых знаний и умений, которые должны овладеть ученики начальной школы.

Учебный план: Разработка новой редакции базового учебного плана с учетом современных образовательных потребностей, с сохранением учебной нагрузки для качественного преподавания предметов.

Кроме того, обновление стандарта нужно для согласования его структуры с новыми стандартами базового среднего образования (5 – 9 классы, 2020) и профильного среднего образования (10 – 12 классы, 2024). Это обеспечит последовательность и преемственность между различными уровнями школьного образования.

Важно! Обновленный Государственный стандарт начального образования станет основой для новой Типовой образовательной программы, модельных учебных программ к предметам / интегрированных курсов, современных учебников для 1 – 4 классов и инновационного образовательного контента. Важно, что стандарт будет учитывать потребности всех учеников, в частности детей с особыми образовательными потребностями, что будет способствовать созданию инклюзивной учебной среды.

Какие есть этапы внедрения

Этапы внедрения обновленного Государственного стандарта начального образования:

Рабочая группа должна подать предложения по изменениям в директорат школьного образования МОН до 31 марта 2025 года. Это станет первым шагом в обновлении Государственного стандарта.

На следующем этапе МОН проанализирует представленные предложения и подготовит проект изменений в стандарт. Документ пройдет общественное обсуждение, после этого его должен утвердить Кабинет Министров Украины.

Третий этап предусматривает разработку образовательных программ. Сначала будет создана Типовая образовательная программа, впоследствии – модельные учебные программы. Завершением этого этапа станет подготовка нового образовательного контента.

На завершающем этапе внедрения обновленного стандарта состоится обучение педагогов. Учителя получат комплексную методическую поддержку и пройдут обучение для работы по новым требованиям.

В МОН также отметили, что обновление государственных стандартов образования – это законодательно определенный процесс, что происходит минимум раз в 8 – 10 лет. Сейчас изменения касаются только стандарта начального образования. Пересмотр стандартов базового и профильного образования будет происходить в определенные законодательством сроки после завершения их пилотирования. В частности, пилотирования Государственного стандарта базового среднего образования завершится в мае 2026 года.