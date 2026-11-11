Одному из столичных вузов вернули статус национального

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Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства. О восстановлении этого статуса вуза также написал в фейсбуке его выпускник Александр Туник.

Как вузу вернули соответствующий статус

Туник сообщил, что вуз получил статус национального еще 11 сентября 2000 года, когда носил название Киевский национальный торгово-экономический университет. Но в конце 2021 – начале 2022 года из-за изменений в законодательстве вузу пришлось пройти реорганизацию и создать новое юридическое лицо. Из-за этого вуз утратил статус национального. Для его восстановления требовалось новое решение президента по представлению правительства.

В январе 2025 года была зарегистрирована петиция к президенту Украины № 22/240306-эп с просьбой вновь присвоить университету статус национального. Обращение собрало более 25 тысяч подписей. Президент направил петицию в правительство для рассмотрения и подготовки соответствующего указа.

9 ноября 2026 года президент подписал указ о повторном присвоении университету статуса национального.

Почему вуз утратил статус национального

До реорганизации в 2021–2022 годах вуз носил название Киевский национальный торгово-экономический университет (КНТЭУ) и имел статус национального, который получил в соответствии с указом президента от 11 сентября 2000 года.

6 октября 2021 года правительство одобрило реорганизацию КНТЭУ путем разделения. На базе университета должны были быть созданы Государственный торгово-экономический университет и Одесский торгово-экономический профессиональный колледж. Решение правительства было связано с изменениями в Законе Украины "О высшем образовании".

После создания Государственного торгово-экономического университета прежний статус автоматически не перешел к новому юридическому лицу.