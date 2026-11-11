Одному зі столичних вишів повернули статус національного

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Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави. Про повернення цього статусу вишу також написав у фейсбуці його випускник Олександр Туник.

Як вишу повернули відповідний статус

Туник повідомив, що ЗВО отримав статус національного ще 11 вересня 2000 року, коли мав назву Київський національний торговельно-економічний університет. Але наприкінці 2021 – на початку 2022 року через зміни в законодавстві вишу довелося пройти реорганізацію та створити нову юридичну особу. Через це виш втратив статус національного. Для повернення було необхідне нове рішення президента за поданням уряду.

У січні 2025 року зареєстрували петицію до президента України №22/240306-еп із проханням повторно надати університету статус національного. Звернення зібрало понад 25 тисяч підписів. Президент направив петицію до уряду для розгляду та підготовки відповідного указу.

9 листопада 2026 року президент підписав указ про повторне надання університету статусу національного.

Чому ЗВО втратив статус національного

До реорганізації у 2021–2022 роках виш мав назву Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) та статус національного, який отримав відповідно до указу президента від 11 вересня 2000 року.

6 жовтня 2021 року уряд погодив реорганізацію КНТЕУ шляхом поділу. На базі університету мали створити Державний торговельно-економічний університет та Одеський торговельно-економічний фаховий коледж. Рішення уряду було пов'язане зі змінами до Закону України «Про вищу освіту».

Після створення Державного торговельно-економічного університету попередній статус автоматично не перейшов до нової юридичної особи.