"Грач" в украинском языке – совсем не птица: как правильно ее называть
- В украинском языке слово "грач" означает азартного игрока или музыканта, а не птицу.
- Птицу, похожую на ворону, называют "грак", "гайворон" или "грайворон".
Украинский и русский языки не так уж и похожи. Не все слова можно перевести, а некоторые слова одинакового звучания в обоих языках имеют разные значения.
Есть ли в украинском языке слово "грач" и что на самом деле оно означает, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения Википедии.
Как на украинском называть птичку "грача"?
Что вы представляете когда слышите слово "грач"? Кому-то сразу приходит на ум картина Алексея Саврасова – "Грачи прилетели".
Впрочем, в украинском языке не все так просто, поскольку название птички немного отличается, а именно такое звучание слова имеет совсем другое значение. Но все по порядку.
Птицу, очень похожую на ворону, которую можно встретить и в городе, и в селе, на украинском следует называть не "грач" – а граком. Или еще га́йворон или диалектизмом – гра́йворон. Ну а латинское название этой умной птицы – Corvus frugilegus.
Интересно, что название, вероятно происходит от звуков, которые издает птица, на праславянском звучит – grakati – "каркать". Ранее 24 Канал писал уже о происхождении названий птиц – синицу, снегиря и воробья и некоторые названия связаны именно со звуками, которые воют птицы.
Это перелетная птица из семейства вороновых, черного цвета, которая прилетает ранней весной или не улетает вообще, при условии теплой зимы. В фольклоре грач символизирует весну, ведь он прилетает одним из первых из теплых краев.
- У верховіттях упевнено ярмаркували чорні граки. (Олесь Гончар).
Вы точно его видели. Это птица среднего размера из рода воронов из семейства вороновых, с блестящим черным оперением. А главным узнаваемым признаком птички является то, что чуть меньше половины клюва (ближе к голове) имеет цвет близкий к бежевому, остальные – темно-серого. Глаза у грача черные и расположены возле самого клюва.
А производное слово – "грачення" может обозначать как птенца, так и ребенка.
Кто же такой "грач" в украинском языке?
Интересно, что в украинских словарях есть слово "грач", но оно имеет совершенно другое значение и поэтому не стоит путать с названием птицы – это совсем другое толкование. Более того, оно имеет несколько значений:
Участник какой-либо игры, игрок.
- Карта кружляє ... Грачі байдуже й спокійно ведуть гру. (Улас Самчук).
Тот, кто любит играть в какую-нибудь игру, знаток какой-нибудь игры.
- В п'янім стані його опановувала пристрасть грача, і тоді він готов був програти все, що мав. (Іван Франко).
Человек, играющий на каком-либо музыкальном инструменте; музыкант, музыка́ка.
- Віола стогне під лучком... Схиливсь над нею юнак-грач І слуха [слухає] струн таємний плач... (Яків Щоголів).
Поэтому даже в этом случае можно ошибиться. Но точно не стоит путать "грач" и "грач".
Итак, "грач" при переводе на украинский – это грак, птица-символ весеннего пробуждения. Его название в языке сохраняет образ черного пернатого вестника весны.
А вот "грач" – азартный игрок, участник игры или даже музыкант. Вот такие интересные языковые перипетии. Говорите на украинском!