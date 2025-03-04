Законопроект о грантовой системе в высшем образовании вскоре будет в Раде, – премьер

Правительство в ближайшее время внесет в Верховную Раду законопроект о грантовой системе в высшем образовании. Документ уже готов.

Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Когда в Раде будет законопроект о грантовой системе в высшем образовании

Премьер отметил, что запуск грантов пока находится в экспериментальном режиме.

Мы в ближайшее время подадим его в парламент для уже законодательного закрепления грантовой системы, которая позволяет практически каждому студенту-контрактнику получить от 15 000 гривен в год для покрытия части обучения на любой бакалаврской программе,

– сообщил глава Кабмина.

И подчеркнул, что Украина продолжает реформу сферы образования. Украинские университеты при этом уже становятся центрами науки, исследований, инноваций.

Сегодня много технологий, которые помогают нашим военным, разработаны в украинских университетах,

– уточнил он.

Приоритет на сегодня – повышение качества высшего образования.

Также Шмыгаль рассказал, что продолжается реформирование профессионально-технического образования, ведь Украина будет нуждаться в профессиональных инженерах, профессиональных рабочих во время восстановления.

Мы сегодня уже в них нуждаемся, но проект восстановления будет требовать еще большего количества качественных, высокопроизводительных, дисциплинированных рабочих рук, и профессионально-техническое образование в Украине должно получить надлежащее признание, надлежащую поддержку от государства,

– отметил чиновник.

И добавил, что государство уже работает над этим.