Должен ли студент возвращать грант на обучение, если захочет уйти из университета

Абитуриенты, которые не поступили на бюджет, могут получить гранты от государства на оплату обучения на контракте. Студентам не нужно будет возвращать средства, если они решат уйти из университета.

Грантовые средства будут поступать не на общий фонд учебных заведений, а на специальный, который формируется из денег, полученных за контрактное обучение. Особенности новой системы рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

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Как будут работать государственные гранты на обучение

Если студент меняет учебное заведение, но выбирает ту же специальность, деньги переходят за ним.

У заместителя министра также спросили, должен ли студент возвращать сумму государственного гранта, если по каким-то причинам покидает обучение на контракте.

Нет, возвращать не нужно. Просто в таком случае средства, которые были предназначены для этого человека на обучение в течение 4 лет, не выплачивают. Но на тот период, когда лицо учится, есть грантовые средства, и это безвозвратные средства,

– ответил Михаил Винницкий в интервью.

Также для студента или студентки, которые поступили на контракт и получили грант, не будет обязательства доучиться до конца на выбранной специальности.

К слову, ранее стало известно, что количество поступающих на бакалавриат в вузы сократилось на треть. В прошлом году было 296 тысяч абитуриентов, а в этом году – 201 тысяча.