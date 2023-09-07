Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" призвал не допускать такой ошибки. При этом объяснил, почему на нашу национальную денежную единицу нельзя говорить “гривна”.

Смотрите также Вы ошибались: как правильно на украинском назвать платье "от кутюр"

Что означает слово "гривна"

Прежде всего, Авраменко подчеркнул: мы живем не в России, поэтому украинские гривны не надо называть "рублями". Как и “гривнамы”, ведь это слово не обозначает денежную единицу.

Запомните: гривнА – это старинное ошейное украшение в форме обруча, в основном из золота. А на деньги надо говорить "гривнЯ". На русском языке тоже не "гривнА", а "гривнЯ",

– уточнил языковед.



Украинская гривня / Википедия



Украинская гривна / Википедия

Как правильно ставить ударение в слове "копейки"

Также учитель рассказал, как не ошибиться с ударением в слове "копейки". Так, ударение во множественном числе в этом слове падает на последний слог – “копійкИ” (укр.).

Правильно говорить 5, 10 “копійОк” (укр.). Исключение составляют только случаи из 2, 3 и 4. В таком случае мы говорим 2, 3, 4 “копІйки” (укр.),

– добавил Авраменко.