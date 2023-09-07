Відомий учитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі “Сніданку з 1+1” закликав не припускатися такої помилки. При цьому пояснив, чому на нашу національну грошову одиницю не можна казати “гривнА”.
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Що означає слово "гривна"
Передусім Авраменко наголосив: ми живемо не в Росії, тому українські гривні не треба називати "рублями". Як і “гривнАми”, адже це слово не позначає грошову одиницю.
Запам'ятайте: гривнА – це старовинна нашийна прикраса у формі обруча, здебільшого із золота. А на гроші треба казати "гривнЯ". Російською мовою теж не "гривнА", а "гривнЯ",
– уточнив мовознавець.
Українська гривнЯ / Вікіпедія
Українська гривнА / Вікіпедія
Як правильно наголошувати слово “копійки”
Також вчитель розповів, як не помилитися із наголосом у слові “копійки”. Так, наголос у множині у цьому слові падає на останній склад – копійкИ.
Правильно говорити 5, 10 копійОк. Виняток становлять лише випадки з 2, 3 і 4. У такому разі ми кажемо 2, 3, 4 копІйки,
– додав Авраменко.