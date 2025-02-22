Молодежь называет их "душнилами": кто такой "ханжа" и как значение слова изменилось за столетия
Активно вплетаются в современный язык молодежные сленговые слова, но и некоторые имеющиеся, давние, не утратили своего интересного звучания. Правда, изменили первоначальное значение.
Необычное слово "ханжа" изменило свое значение. О его происхождении и в каких случаях использовать, пишет 24 Канал, ссылаясь на "Termin.in.ua".
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Откуда взялось слово "ханжа"
Само слово имеет тюркское происхождение, и с турецкого ẋаdžу – переводится, как паломник. Еще так называли человека, который совершил хадж – паломничество в Мекку.
В украинском языке, слово появилось ориентировочно в XVIII веке и применялось в основном по отношению к иноверцам. Стремительное распространение термина "ханжа" с подменой понятия произошло в советское время и после распада СССР, когда наблюдалось противостояние людей, которые вернулись к религии и церкви и тех, кто к этому не стремился.
Со временем слово приобрело другое ироническое значение. Поэтому ханжой можно назвать человека, который осуждает и критикует других, и при этом совсем не замечает своих ошибок или противопоставляет себя кому-то, чтобы возвеличиться.
Синонимами к слову "ханжа" служат:
- лицемер;
- лжец;
- святоша;
- филистер;
- фарисей;
- пустосвят;
- моралист;
- дурачок.
А соответственно есть и манера поведения ханжество – показное благочестие и правильность, когда исповедуемые идеи – чужды человеку. Такая форма поведения подразумевает двойные стандарты. То есть одно и то же правило применяется по разному к людям и к самому себе. Часто такое поведение характерно для подхалимов, приспособленцев, которые таким образом делают карьеру. Поэтому самый меткий украинский аналог – "лицемірство".
К признакам ханжества можно отнести:
- Демонстративность и манерность поведения.
- Несоответствие дел, внутренней сущности человека.
- Крайности в отрицании распущенности, аморальности.
- Завышенные претензии к посторонним людям.
- Отстаивание собственной точки зрения, даже при условии, что она априори не верна.
- Подмена понятий.
- Приверженность к стереотипам.
- Критиканство.
- Желание навязывать свое мнение и поучать.
- Суждения расплывчатые и непрямолинейные.
Несколько примеров употребления этого слова:
- "Выпускники увидели пьяного педагога и осознали его ханжескую натуру".
- "Марию не считали ханжой, ведь вместо того, чтобы смотреть за недостатками других, она следила за собой".
- "В предвыборной гонке – каждый кандидат – ханжа. Он думает только о собственной выгоде".
В современном молодежном сленге такого человека можно назвать "токсиком" или "душнилой", который "шеймит" (стыдит) других.
Времена и слова меняются, но никогда не помешает пополнять свой словарный запас.